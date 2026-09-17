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ChatGPT Türkiye’de reklam göstermeye mi başladı? Dikkat çeken iddia...

OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin Türkiye'deki kullanıcılara reklam göstermeye başladığı iddia edildi.

ChatGPT Türkiye’de reklam göstermeye mi başladı? Dikkat çeken iddia...
Enes Çırtlık

Dünyanın en popüler yapay zeka araçlarından ChatGPT ile ilgili Türkiye'deki kullanıcıları yakından ilgilendiren bir iddia gündeme geldi.

"CHATGPT REKLAM GÖSTERMEYE BAŞLADI" İDDİASI

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, ChatGPT'nin Türkiye'deki uygun kullanıcılara reklam göstermeye başladığı öne sürüldü. İddialara göre reklamlar, ChatGPT'nin verdiği yanıtların altında görüntüleniyor.

CHATGPT'DE REKLAMLARI KİMLER GÖREBİLİYOR?

OpenAI'ın resmi yardım merkezindeki bilgilere göre ChatGPT'deki reklamlar Free ve Go planlarını kullanan uygun hesaplara gösterilebiliyor.

Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu aboneliklerinde ise reklam gösterilmiyor. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen hesaplar da reklam gösteriminin dışında tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye yapay zeka OpenAI reklam ChatGPT
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