Günde 2 saat spor yaptığını açıklamıştı! Kim Kardashian bikinisiyle duşta kıvrımlarını sergiledi

42 yaşındaki Kim Kardashian, 'sudan daha fazlası için tasarlanmış oyunun kurallarını değiştiren mayo' olarak adlandırdığı ikinci SKIMS koleksiyonundan yeni bir siyah ipli bikinisiyle boy gösterdi.

Keeping Up With The Kardashians ile ününe ün katan skandalların kadını Kim Kardashian 72 dolara satılan mayoyu tanıtmak için kendisinden daha iyi bir model olmayacağını düşünmüştü.

Duşta pozlarını paylaşan Kim geçtiğimiz günlerde günde 2 saat spor yaptığını açıklamıştı.

Spor hocası Kim Kardashian hakkında "Kim ile antrenman yapmak ve onun gerçekte olduğu kişiyi görmek benim için bir onur: çalışkan, kendini adamış, tutarlı ve sevecen. 2 saat boyunca çalışıyor ve sınırlarının olduğunu düşündüğü şeyleri aşmaya çalıştığımda bile asla şikayet etmiyor" demişti.