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Günde 25 litre su içen Necla Teyze sosyal medyaya salladı

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YAŞAM  | 21.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

Zahide Yetiş'le programında, su içme hastalığına yakalanan Necla Teyze'nin hikayesi, sosyal medyada olay oldu! Necla Teyze, "Su içmekten başka bir şey yapamıyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Show TV'de Zahide Yetiş'le programına katılan su içme hastalığına yakalanan Necla Teyze'nin hikayesi sosyal medyada gündem oldu.

"EVİN HER YERİ SU ŞİŞESİ DOLDU"

Hayat hikayesini anlatan Necla Teyze şunları söyledi:

"66 yaşındayım ve durmadan günde 25 litre su içiyorum. 2009 yılında su içme hastalığına yakalandım. 10 yıldır durmadan su içiyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten kötü durumdayım. Evin her yeri su şişesiyle doldu. 10 yıldır gitmediğimiz doktor kalmadı. Doktorlarda bu duruma bir çare bulamıyorlar. Sürekli su içtiğim için tuvalete gitme konusu da benim için büyük bir sıkıntı haline geliyor. Su içmekten günlük rutin işlerimi yapamaz hala geldim."

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"ALLAH ŞİFA VERSİN GERÇEKTEN ZOR BİR DURUM"

66 yaşındaki Necla Teyzenin su içme hastalığı sosyal medyada da gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kadının haline gerçekten çok üzüldüm" yorumunu yaptı.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Allah şifa versin gerçekten zor bir durum" yorumunu yaptı.


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