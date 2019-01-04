YEMEK

Günde bir kaşık zeytinyağı içerseniz vücudunuzda ne olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Uzun ve sağlıklı yaşamın sırları bir yemek kaşığı zeytinyağında gizli! Her sabah çiğ badem ve çiğ cevizle tüketilen zeytinyağının vücutta yarattığı etkisi inanılmaz...

Günde bir kaşık zeytinyağı içerseniz vücudunuzda ne olur?

Spordan uzak kalmak ve sürekli işlenmiş gıda tüketmek, birçok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Eğer yaşamınız boyunca kilonuza dikkat etmez, yemek konusunda bilinçli hareket etmez ve sigara kullanırsanız bazı hastalıklar kader değildir, bu şekilde yaşamak birçok hastalığa davetiye çıkarır. Örneğin kalp hastalığı; kaderden ziyade bilinçsiz yaşamın bize getirdiği bir sağlık sıkıntısıdır.

akdeniz

Tıp literatürüne giren ve bilimsel olarak ömrü uzattığı bilinen tek bir diyet var: Akdeniz diyeti! Akdeniz diyetinin içinde Ege mutfağından sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı, balık, ceviz, fındık ve bademin olduğu zengin ve sağlıklı yiyecekler bulunuyor. Bu diyette doymamış yağ asitlerinin zengin olması, antioksidan bakımından zengin kaynakların tüketilmesi ve lif içeriğinin güçlü olması sayesinde beyin sağlığını korur, sindirim sistemini destekler.

Akdeniz diyeti uyguladığınızda;

akdeniz2

Depresyon ve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır
Damar tıkanıklığına engel olur ve kalp krizi riskini azaltır
Tansiyonu dengeler
Alzheimer'a karşı korur
hazımsızlık problemi ortadan kalkar

Akdeniz diyetinde yer alan zeytinyağı her gün düzenli olarak çiğ badem ve ceviz ile tüketildiğinde kalp hastalığına karşı kalkan oluşturduğunu söylüyor bilim insanları. Kalbi korumasının yanı sıra çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan alzheimer'a yakalanma riskini de azaltıyor.

kaşık

Düzenli olarak her sabah tüketilen zeytinyağı hem obeziteden koruyor hem de kanser riskini azaltıyor. Ancak bu zeytinyağının bu etkilerinden yararlanmak için erken hasar sızma zeytinyağı kullanmanız gerekli.


Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarifPekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif
Kahkahaya hazır olun: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkilerKahkahaya hazır olun: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akdeniz diyeti zeytinyağının faydaları

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım açıklaması! Programdan ayrıldı mı?

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım açıklaması! Programdan ayrıldı mı?

Kahkahaya hazır olun: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkiler

Kahkahaya hazır olun: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkiler

Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Antik zamanlardan bu yana tüketiliyor! Kaz etinin mucizevi faydaları

Antik zamanlardan bu yana tüketiliyor! Kaz etinin mucizevi faydaları

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Bir hafta boyunca ballı sarımsak yerseniz…

Bir hafta boyunca ballı sarımsak yerseniz…

Cinsel gücü artırmak için...

Cinsel gücü artırmak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bronşitin en doğal reçetesi oldu! Hızla tedavi etmek için bu üç malzemeyi karıştırın

Bronşitin en doğal reçetesi oldu! Hızla tedavi etmek için bu üç malzemeyi karıştırın

Detoks etkisi yaratan 5 kış besini

Detoks etkisi yaratan 5 kış besini

Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Yurdum insan yaptı yine yapacağını: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkiler

Kahkahaya hazır olun: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkiler

Antik zamanlardan bu yana tüketiliyor! Kaz etinin mucizevi faydaları

Antik zamanlardan bu yana tüketiliyor! Kaz etinin mucizevi faydaları

Düzenli yedikçe 10 yaş daha genç görünmenizi sağlayan 10 yiyecek

Düzenli tüketildiğinde 10 yaş daha genç gösteriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.