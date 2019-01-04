Günde bir kaşık zeytinyağı içerseniz vücudunuzda ne olur?

Spordan uzak kalmak ve sürekli işlenmiş gıda tüketmek, birçok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Eğer yaşamınız boyunca kilonuza dikkat etmez, yemek konusunda bilinçli hareket etmez ve sigara kullanırsanız bazı hastalıklar kader değildir, bu şekilde yaşamak birçok hastalığa davetiye çıkarır. Örneğin kalp hastalığı; kaderden ziyade bilinçsiz yaşamın bize getirdiği bir sağlık sıkıntısıdır.
Tıp literatürüne giren ve bilimsel olarak ömrü uzattığı bilinen tek bir diyet var: Akdeniz diyeti! Akdeniz diyetinin içinde Ege mutfağından sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı, balık, ceviz, fındık ve bademin olduğu zengin ve sağlıklı yiyecekler bulunuyor. Bu diyette doymamış yağ asitlerinin zengin olması, antioksidan bakımından zengin kaynakların tüketilmesi ve lif içeriğinin güçlü olması sayesinde beyin sağlığını korur, sindirim sistemini destekler.
Akdeniz diyeti uyguladığınızda;
Depresyon ve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır
Damar tıkanıklığına engel olur ve kalp krizi riskini azaltır
Tansiyonu dengeler
Alzheimer'a karşı korur
hazımsızlık problemi ortadan kalkar
Akdeniz diyetinde yer alan zeytinyağı her gün düzenli olarak çiğ badem ve ceviz ile tüketildiğinde kalp hastalığına karşı kalkan oluşturduğunu söylüyor bilim insanları. Kalbi korumasının yanı sıra çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan alzheimer'a yakalanma riskini de azaltıyor.
Düzenli olarak her sabah tüketilen zeytinyağı hem obeziteden koruyor hem de kanser riskini azaltıyor. Ancak bu zeytinyağının bu etkilerinden yararlanmak için erken hasar sızma zeytinyağı kullanmanız gerekli.
Okuyucu Yorumları 0 yorum