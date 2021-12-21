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GÜNDEM ÖZETİNE EK

21.12.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Burcu Eczanesi
Cankaya
Çağatay Eczanesi
Cankaya
Hüner Eczanesi
Cankaya
Kardelen Eczanesi
Cankaya
Osman Coşkun Eczanesi
Cankaya
Öveçler Yaşam Eczanesi
Cankaya
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