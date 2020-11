Gündeş, Anamur’da gazetecilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Anamur’da gazetecilerle bir araya geldi.

Anamur’da bir kafede yapılan toplantında Gündeş, gazetecilerin talep ve önerilerini aldı. Gündeş, yerel ve ulusal gazetelerde uzun yıllardan beri köşe yazarlığı yaptığını, bu nedenle yerel basının ne gibi sıkıntılar yaşadığını ve sorunlarını bildiğini, gazetecilerin toplumun nabzını en iyi şekilde tutan kişiler olduğunu söyledi. Gündeş, “Sizlerin aracılığı ile bizlerde yaptığımız hizmetleri kamuoyuna duyuruyoruz. Sizlere uzak biri değilim. İçinizden biriyim. Yerel basının sorunlarını yakinen biliyorum” dedi.

Günümüzde yazılı basının zor koşullar altında çalışmalarını yürüttüğünü, malzeme temininde sıkıntılar yaşadığını, bu nedenle basın sektörünün dijital ortamda yayın yapmaya ağırlık verdiğini vurgulayan Gündeş, “Bu gidişe ayak uydurup, dijital gazeteye geçiş yaparak, dünyayı kim daha iyi yorumlar ise o gazete daha çok talep görecektir” şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ilgili tüm haberleri oluşturdukları sistemle yakından takip ettiklerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Mersin için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Gündeş, “Belediye Başkanımız Vahap Seçer, vizyon sahibi ufku geniş biri. Önemli hizmetlere imza atıyor. Her hafta sonunu bir ilçede yada bir mahallede halkla buluşuyor, talep ve önerilerini alıyor, yaptığı ve yapmayı düşündüğü hizmetleri anlatıyor. Gittiği her yerde vatandaşlar bağrına basıyor. Enerjisi ve çalışma temposu da her geçen gün artıyor. Bizlerde başkanımıza ayak uydurarak makamımızda oturarak değil, sahaya inerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bundan böyle sizlerle sık sık biraraya gelmeye çalışacağız. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sizlerin eleştiri ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Çünkü sizler sürekli halkın içerisinde olan kişilersiniz. İlçenizde gördüğünüz eksiklikleri ve yapılmasını istediğiniz çalışmaları mutlaka bize bildirerek yardımcı olmanızı bekliyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışma, getireceğimiz hizmet halkımızın daha temiz, güzel yaşanabilir bir ortamda yaşayabilmesi için” diye konuştu.

Toplantı, gazetecilerle yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.