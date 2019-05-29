Güne başlarken hiç bunu beklemiyordu! Görünce sizin de içiniz gidecek

Gün içerisinde yaşadığınız "ufacık" bir sıkıntı ne kadar da canınızı sıkıyor değil mi? Haksız da sayılmazsınız bazı günler gözünüzü açtığınız andan başınızı yastığa koyduğunuz dakikaya kadar birçok aksiliği beraberinde getirebiliyor.

Ama şimdi göreceğiniz kareler içinde öyle talihsiz bir hikaye barındırıyor ki görenler "beterin beteri var" demeden geçemiyor. İşte halinize her daim şükretmenizi sağlayacak, birinin başına gelebilecek en garip olayların fotoğrafları...

Anahtar kilide bağlıyken, bu kilit nasıl açılacak acaba?

Fazla "malzeme" göz çıkarmaz diye düşündüyse...

Denim desenli taytlara okey olmak vaktinizi aldıysa bir de denim tayt ve çizme olan bu tasarımla karşılaştığınızda ne hissedeceğinizi bir düşünün. Bir de gazeteyi tersten okumayı başardığı için hanımefendiye bir alkış...

İşte tam olarak böyle bir anda elinde kalıyor!

Eşi yemeğe biraz daha baharat koy dediğinde bir kadın ne yapar: O tavuğu baharat havuzunda marine eder. Tadı nasıl oldu acaba?

Tek hayali pizzasını alıp, eve gitmekti aslında...

Buzdolabı kapağının koludur ne olacak demeyin. Dolarla birlikte onların da fiyatı arttı!

Bu adam ne yapmış olabilir ki kadın bu denli çıldırıp topukları geçirmiş adamın ön camına...

İşte en büyük sorun: "Bu duvar, bu televizyonu taşır mı?" -"Taşımadı!"

Bir hırsız kafasına koyduktan sonra ne olursa olsun çalıyor galiba...

"1,2,3... Çekiyorummm!" -Çekemedi!

Yatmadan önce diş fırçalamaya üşenen varsa bu görüntüden sonra bir daha asla dişlerini fırçalamadıklarına eminiz!

Umarız arabasını yeni yıkatmamıştır!



