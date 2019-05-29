Güne başlarken hiç bunu beklemiyordu! Görünce sizin de içiniz gidecek

Gün içerisinde yaşadığınız "ufacık" bir sıkıntı ne kadar da canınızı sıkıyor değil mi? Haksız da sayılmazsınız bazı günler gözünüzü açtığınız andan başınızı yastığa koyduğunuz dakikaya kadar birçok aksiliği beraberinde getirebiliyor.
Ama şimdi göreceğiniz kareler içinde öyle talihsiz bir hikaye barındırıyor ki görenler "beterin beteri var" demeden geçemiyor. İşte halinize her daim şükretmenizi sağlayacak, birinin başına gelebilecek en garip olayların fotoğrafları...
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