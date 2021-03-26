Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı! 'Ben tecavüzcü değilim'

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce kendisine tecavüz eden müzik yapımcısının Ümit Güner olduğunu açıklamıştı. Bu programdan sonra sosyal medya, görsel ve yazılı basında seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit’in ismi ve fotoğrafları yer alarak gündem oldu. Günlerdir bu çirkin karışıklıktan muzdarip olan Güner Ümit, magazin duayeni Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç’ın Youtube’da yaptığı Magazin Noteri programına konuk oldu. Hakkında çıkan yalan haberlere isyan eden Güner Ümit, olayın perde arkasını anlattı. Program sırasında birkaç kez Zerrin Özer’i telefonla arayan ancak ulaşamayan Ali Eyüboğlu, sanatçıya programdan seslenerek bu karışıklık nedeniyle açıklama yapmasını istedi. Zerrin Özer, Magazin Noteri yayınından birkaç saat sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Konunun Güner Ümit’le bir alakası yoktur” dedi. O sözü Güner Ümit'i bitirdi! Bir daha ekrana çıkamadı GÜNER ÜMİT: “BİR HAFTADIR AİLECE PERİŞANIZ” Bu olaydan dolayı bir haftadır ailece perişan olduklarını ve uyku uyuyamadığını belirten Güner Ümit, “Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert De Niro’nun bir sözü var. ‘Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.’ diye on gündür bunu yaşıyorum.”

dedi.

Ümit Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit, bu süreçte yaşadıklarını ve olayı nasıl öğrendiğini soran Ali Eyüboğlu’na şu yanıtı verdi: “Ben en son televizyonlara 2006’da çıktım. O günden beri de kendi halimde yaşıyorum, inzivaya çekildim. Benim sosyal medya hesaplarım da olmadığı için olayı arkadaşlarım haber verdiler. Dediler ki ‘Ümit Güner diye biri bu haltı yemiş ancak basın bunu Güner Ümit diye çevirmiş.’ Benim bu olayla bir alakam yok. Sen (Ali Eyüboğlu) bu olayın geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Eskiden de Orhan Gencebay diye çevirmişlerdi. Şimdi de ihale bana kaldı. Pantolonu uyduramadılar, gömleği bana verdiler!” “30 SENEDİR HALA AYNI GİYSİLERİ GİYİYORUM…” “İlk duyduğumda inanamadım ve Armağan Çağlayan ile yaptıkları programı izledim. Programda Ümit Güner ismi Zerrin Özer’in ağzından çıkmıyor. Ama olayla ilgili detayları anlatıyor. ‘180 kilo bir adam’ diyor ben hayatım boyunca 75 kilo bir adamdım. 30 senedir hala aynı elbiseleri giyiyorum.” Zerrin Özer yaşadığı dehşeti anlattı! 'Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım' Ünlü sunucu, Ali Eyüboğlu’nun “Olayın ardından bir dava süreci başladı mı?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “EN ÇOK ZERRİN’DEN BİR AÇIKLAMA BEKLEDİM” “Mahkeme süreci başladı. Youtube’da bazı kanallar benim resimlerimi kullanarak bu olayı haberleştirmişler. Bu insanlar bilinçsiz mi yoksa kasıtlı mı yapıyorlar bilemiyorum. Ama ne kadar dava varsa açılacak.”