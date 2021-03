Ümit Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Eski Kent Plak'ın sahibi Ümit Güner'in ismi, gazeteci Aykut Işıklar'ın 17 Kasım 2009 tarihinde kaleme aldığı bir yazıda şu şekilde geçiyor:

"Ya Ümit çıkıp "Zerrin bana tecavüz etti" derse..." başlığıyla yayımlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

Ümit Güner'in babası Ankara'nın en büyük plak dağıtım şirketi Kent'in sahibiydi. Plakçılar İstanbul'da ilk başta Sirkeci Doğu İş Hanı'nda, ardından Unkapanı İMÇ'deydi ama... Çıkan her plak ilk başta Ankara'da Kent Plak deposuna gidiyor, oradan da Türkiye'nin dört bir tarafına dağılırdı. Ancak Ümit Güner, hiçbir zaman babasının parasıyla gezip eğlenen, çapkınlık yapan delikanlı olmadı. Her zaman çalıştı, babasının servetini katladı. 70'li yılların ortalarında da İstanbul'a gelip ayrı şirket kurdu. Bu arada çok kültürlü, çok güzel Ankaralı flörtüyle evlendi. Dağıtım işine yapımevini de ekledi. Başta 'İkimiz Bir Fidanız Tülay' gibi pek çok genç sanatçıya albüm yaptı. Unkapanı çarşısının her zaman en zengin ve güçlü yapımcıları arasında yer aldı. Bu esnada yüzlerce uluslararası yapımcının temsilcisi olmayı başardı. Günümüzde bile hâlâ dinlediğinizin klasik müzik albümleri 35 senedir Ümit Güner tarafından piyasaya çıkarılır.

Özetle Ümit Güner, çok kültürlü, zengin, konuşkan, çağdaş ve sempatik bir insandır. Aşırı şişman olduğundan dolayı birçok hastalık geçirdi. ABD’de yaşıyor. ancak devamlı geliyor. "Uzun süredir görmediğim, arkadaş olduğum, görüşebileceğim üç-beş yapımcıdan biridir" diyorum. Bir zamanlar ailecek görüşür, bir araya gelirdik. Eşini çok iyi tanıyorum.’’