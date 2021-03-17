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Ümit Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

17.03.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Ümit Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ankara’nın en büyük plak dağıtım şirketlerinden Kent’in sahibinin oğlu olan Ümit Güner, Zerrin Özer’e tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Bir dönem İstanbul’un en büyük plakçıları arasında yer alan Ümit Güner’in ABD’de yaşadığı ileri sürüldü…

Zerrin Özer, katıldığı bir programda kendisine tecavüz eden Ümit Güner’in yakın zaman önce öldüğünü, ona hakkını helal etmediğini söyledi. Dayak ve yumruk yiye yiye Ümit Güner tarafından tecavüze uğradığını kaydeden Zerrin Özer, bu olayı yıllarca kimseye anlatamadığını ifade etti…

ÜMİT ÜNER KİMDİR?

Usta sanatçı Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programında yıllar önce yapımcı Ümit Güner'in kendisine tecavüz ettiği iddiasını anlattı. Ümit Güner’in yakın zaman önce vefat hettiğini söyleyen Zerrin Özer, hakkını helal etmediğini ifade etti.

Abisi dediği insanın tecavüzüne uğradığını anlatan Zerrin Özer, dayak ve yumruk yiye yiye bu olayı yaşadığını kaydetti. O zamanlar başkasını sevdiğini ve bu olayı bir tek ona anlattığını vurgulayan Zerrin Özer, ablasına, annesine söyleyemediğini kaydetti.

Bu olay karşısında sustuğunu ifade eden Zerrin Özer, Ümit Güner’in suratına baka baka çalışmaya devam ettiğini belirtti. Yıllarca hep ağlamasının, siyah gözlük takmasının sebebinin bu olduğunu söyledi.

Eski Kent Plak'ın sahibi Ümit Güner'in ismi, gazeteci Aykut Işıklar'ın 17 Kasım 2009 tarihinde kaleme aldığı bir yazıda şu şekilde geçiyor:

"Ya Ümit çıkıp "Zerrin bana tecavüz etti" derse..." başlığıyla yayımlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

Ümit Güner'in babası Ankara'nın en büyük plak dağıtım şirketi Kent'in sahibiydi. Plakçılar İstanbul'da ilk başta Sirkeci Doğu İş Hanı'nda, ardından Unkapanı İMÇ'deydi ama... Çıkan her plak ilk başta Ankara'da Kent Plak deposuna gidiyor, oradan da Türkiye'nin dört bir tarafına dağılırdı. Ancak Ümit Güner, hiçbir zaman babasının parasıyla gezip eğlenen, çapkınlık yapan delikanlı olmadı. Her zaman çalıştı, babasının servetini katladı. 70'li yılların ortalarında da İstanbul'a gelip ayrı şirket kurdu. Bu arada çok kültürlü, çok güzel Ankaralı flörtüyle evlendi. Dağıtım işine yapımevini de ekledi. Başta 'İkimiz Bir Fidanız Tülay' gibi pek çok genç sanatçıya albüm yaptı. Unkapanı çarşısının her zaman en zengin ve güçlü yapımcıları arasında yer aldı. Bu esnada yüzlerce uluslararası yapımcının temsilcisi olmayı başardı. Günümüzde bile hâlâ dinlediğinizin klasik müzik albümleri 35 senedir Ümit Güner tarafından piyasaya çıkarılır.

Özetle Ümit Güner, çok kültürlü, zengin, konuşkan, çağdaş ve sempatik bir insandır. Aşırı şişman olduğundan dolayı birçok hastalık geçirdi. ABD’de yaşıyor. ancak devamlı geliyor. "Uzun süredir görmediğim, arkadaş olduğum, görüşebileceğim üç-beş yapımcıdan biridir" diyorum. Bir zamanlar ailecek görüşür, bir araya gelirdik. Eşini çok iyi tanıyorum.’’


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Anahtar Kelimeler:
tecavüz
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