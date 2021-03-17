Ümit Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Zerrin Özer, katıldığı bir programda kendisine tecavüz eden Ümit Güner’in yakın zaman önce öldüğünü, ona hakkını helal etmediğini söyledi. Dayak ve yumruk yiye yiye Ümit Güner tarafından tecavüze uğradığını kaydeden Zerrin Özer, bu olayı yıllarca kimseye anlatamadığını ifade etti…

ÜMİT ÜNER KİMDİR?

Usta sanatçı Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programında yıllar önce yapımcı Ümit Güner'in kendisine tecavüz ettiği iddiasını anlattı. Ümit Güner’in yakın zaman önce vefat hettiğini söyleyen Zerrin Özer, hakkını helal etmediğini ifade etti.

Abisi dediği insanın tecavüzüne uğradığını anlatan Zerrin Özer, dayak ve yumruk yiye yiye bu olayı yaşadığını kaydetti. O zamanlar başkasını sevdiğini ve bu olayı bir tek ona anlattığını vurgulayan Zerrin Özer, ablasına, annesine söyleyemediğini kaydetti.

Bu olay karşısında sustuğunu ifade eden Zerrin Özer, Ümit Güner’in suratına baka baka çalışmaya devam ettiğini belirtti. Yıllarca hep ağlamasının, siyah gözlük takmasının sebebinin bu olduğunu söyledi.