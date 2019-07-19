Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilmeli?

Güneş gözlüğüne olan rağbeti fırsat bilen işportacılar da özellikle yaz aylarında piyasaya imitasyon gözlükler sürüyor. Peki, aksesuar konusunda alternatif olması amacıyla rastgele satın alınan güneş gözlüklerinin göz sağlığına verdiği zararın ne kadar farkındayız? Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, 5 adımda doğru güneş gözlüğü seçiminin ipuçlarını paylaştı.

100 UV BLOKAJ ÖZELLİĞİNE SAHİP GÖZLÜK CAMLARI SEÇİLMELİ

İyi bir güneş gözlüğünün zararlı ultraviyole ışınlarını süzebilmesi gerekir. Bu nedenle güneş gözlüğü alırken öncelikle camlarının ultraviyole ışınlarını bloke etme derecesine bakılmalıdır. Kaliteli bir güneş gözlüğünde camın renginin koyu ya da açıklığından ziyade UV ışığını engelleyip engellemediği önem taşır.

DAHA ETKİLİ KORUMA İÇİN POLARİZE MERCEKLER TERCİH EDİLMELİ

Ucuz gözlük camlarının çoğu, triasetat denilen maddeden yapılır ve bunların UV blokajı yüzde 40 civarındadır. Ayrıca acrylic materyalden yapılan gözlük camları da vardır ve bunların UV blokaj derecesi değişiklik gösterir. Polarize gözlük camlarının tamamı yüzde 100 UV blokaj özelliğine sahiptir. Ancak bu gözlükler diğerlerine oranla daha maliyetlidir. Çünkü polarize mercekler; sudan, camdan, kardan ve kumdan yansıyan güneş ışınlarını filtreleyerek parlaklığın azalmasını sağlar. Polarize mercekli güneş gözlükleri, araç kullananlar, kış ve su sporlarıyla ilgilenen kişiler tarafından tercih edilmelidir. Bununla beraber gündelik kullanımlarda bazı dezavantajlara sahiptir; cep telefonu ekranlarında, LCD ekranlı kontrol panellerinde görüş kalitesini biraz azaltabilirler.