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Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilmeli?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 19.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Ozon tabakasındaki incelme nedeniyle güneşin zararlı ışınları gözlerimizi her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Güneşin sıcak yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımı da gittikçe yaygınlaşıyor.

Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilmeli?

Güneş gözlüğüne olan rağbeti fırsat bilen işportacılar da özellikle yaz aylarında piyasaya imitasyon gözlükler sürüyor. Peki, aksesuar konusunda alternatif olması amacıyla rastgele satın alınan güneş gözlüklerinin göz sağlığına verdiği zararın ne kadar farkındayız? Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, 5 adımda doğru güneş gözlüğü seçiminin ipuçlarını paylaştı.

100 UV BLOKAJ ÖZELLİĞİNE SAHİP GÖZLÜK CAMLARI SEÇİLMELİ

İyi bir güneş gözlüğünün zararlı ultraviyole ışınlarını süzebilmesi gerekir. Bu nedenle güneş gözlüğü alırken öncelikle camlarının ultraviyole ışınlarını bloke etme derecesine bakılmalıdır. Kaliteli bir güneş gözlüğünde camın renginin koyu ya da açıklığından ziyade UV ışığını engelleyip engellemediği önem taşır.

DAHA ETKİLİ KORUMA İÇİN POLARİZE MERCEKLER TERCİH EDİLMELİ

Ucuz gözlük camlarının çoğu, triasetat denilen maddeden yapılır ve bunların UV blokajı yüzde 40 civarındadır. Ayrıca acrylic materyalden yapılan gözlük camları da vardır ve bunların UV blokaj derecesi değişiklik gösterir. Polarize gözlük camlarının tamamı yüzde 100 UV blokaj özelliğine sahiptir. Ancak bu gözlükler diğerlerine oranla daha maliyetlidir. Çünkü polarize mercekler; sudan, camdan, kardan ve kumdan yansıyan güneş ışınlarını filtreleyerek parlaklığın azalmasını sağlar. Polarize mercekli güneş gözlükleri, araç kullananlar, kış ve su sporlarıyla ilgilenen kişiler tarafından tercih edilmelidir. Bununla beraber gündelik kullanımlarda bazı dezavantajlara sahiptir; cep telefonu ekranlarında, LCD ekranlı kontrol panellerinde görüş kalitesini biraz azaltabilirler.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNDE CE İŞARETİ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Kısa süreli kullanımlarda göz kızarıklığına neden olan sahte güneş gözlükleri, uzun süreli kullanımda katarakt, sarı nokta, halk arasında gözde büyüyen et oluşumu veya 'kuş kanadı' olarak bilinen pterjium, alerjik göz hastalıklarında artış ve retinada yanıklara yol açabilir. Bu nedenle güneş gözlüklerinin kalite belgesi ve ultraviyole ışınları kestiğine dair bir sertifikası mutlaka olmalıdır. Satın alınan güneş gözlüğünde CE işareti bulunmalıdır. Güneş gözlüğünde en etkili ve tavsiye edilen cam rengi kahverengi ve fümedir. Çünkü bu renkler, doğal ortamdaki renk tonlarını, yani kontrast algılamayı etkilemeyen renklerdir. Gözlük camlarının renginin ve koyuluğunun, ultraviyole ışınlarını kesme derecesiyle herhangi bir ilişkisi yoktur.

GÖZLÜK YÜZ ŞEKLİNE GÖRE SEÇİLMELİ

Güneş gözlüğü seçimi, yüz şekline göre yapılmalıdır. Yüzü saran, yanlardan ışık almayı engelleyen türdeki gözlükler göz sağlığı için tercih edilmelidir. Küçük çerçeveli gözlükler yeteri kadar koruma sağlayamayabilir. Yüze iyi oturan ve göze yakın yerleşen gözlükler en iyi korumayı sağlayacaktır. Polarize camlı güneş gözlükleri, LCD ekranlara belli bir açıdan bakıldığında, ekran görüntüsü kaybolabileceği için araçlarında bu tür göstergeleri olan sürücüler daha dikkatli olmalıdır.

GÖZLÜKLER OPTİK MAĞAZALARDAN ALINMALI

Gözlüğün kalitesinden tam anlamıyla emin olabilmek için bilinen markaların satıldığı optik mağazalar tercih edilmelidir. Çünkü birçok optik mağazada, gözlüklerin koruma seviyelerini ölçen basit cihazlar vardır. Bu cihazla gözlüğün koruma oranı birkaç saniye içinde ölçülebilir. Fakat hediyelik eşya dükkanları veya işportacılardan temin edilen gözlüklerin sahip olduğu cam kalitesinden hiçbir şekilde emin olunamaz.

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Anahtar Kelimeler:
güneş gözlüğü sağlık

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