Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Güneş’in güney kutbuna ait ilk görüntüler paylaşıldı

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA), dün yayımladığı görüntüler, Solar Orbiter’ın üzerindeki üç farklı cihaz yardımıyla mart ayında, yaklaşık 64 milyon kilometre uzaklıktan elde edildi. Bu görüntülerin, Güneş'in maksimum aktivite döneminde çekildiği belirtildi.

Güneş’in güney kutbuna ait ilk görüntüler paylaşıldı

Solar Orbiter, ESA’nın ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ile geliştirdiği bir proje. Uzay aracı, 2020 yılında Florida’dan fırlatıldı. Bugüne dek Güneş hep ekvator düzleminden, yani Dünya’nın ve diğer gezegenlerin bulunduğu ekliptik düzlemden gözlemleniyordu. Ancak şubat ayında Solar Orbiter, Venüs’ün yer çekimi desteği ile yörüngesini eğerek Güneş’e 17 derece aşağıdan bakma imkanı elde etti. Gelecek yıllarda yapılacak yeni Venüs manevralarıyla bu açı 30 derecenin üzerine çıkarılacak. Böylece kutup bölgelerine yönelik çok daha net gözlemler yapılabilecek.

GUNES’IN-GUNEY-KUTBUNA-AIT-ILK-GORUNTULE_761650_224795

Solar Orbiter’ın kutupları incelemekten sorumlu bilim ekibinin başındaki Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü’nden Güneş fizikçisi Prof. Sami Solanki, “Bu sadece ilk kısa bir bakıştı. Asıl önemli veriler daha gelecek. Uzay aracı önce güney kutbunu, ardından kuzey kutbunu gözlemledi. Kuzeye ait veriler önümüzdeki haftalarda veya aylarda ulaşacak” dedi.

GUNES’IN-GUNEY-KUTBUNA-AIT-ILK-GORUNTULE_761651_224795

"DAHA ÖNCE BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ GÖRECEĞİZ"

Güneş fizikçisi Hamish Reid ise “Tam olarak neyle karşılaşacağımızdan emin değiliz. Muhtemelen daha önce bilmediğimiz şeyleri göreceğiz. Dünya’nın net bir kuzey ve güney kutbu varken, şu anda Güneş’in güney kutbunda hem kuzey hem de güney manyetik alanları mevcut. Bu durum, Güneş’in manyetik alanının tersine dönme aşamasında olduğuna işaret ediyor” diye konuştu.

Güneş, yaklaşık 865 bin mil çapında, elektrik yüklü sıcak gazlardan oluşan dev bir küre. Kendi hareketi sırasında güçlü bir manyetik alan üretiyor. Bu alan yaklaşık 11 yılda bir kutuplar arasında yer değiştiriyor; buna da 'Güneş döngüsü' adı veriliyor. Döngü sürecinde Güneş’in yüzeyinde 'güneş lekeleri' olarak adlandırılan daha soğuk ve koyu bölgeler oluşuyor. Bu lekelerin sayısı döngünün ilerlemesiyle artıyor, ardından tekrar azalıyor.

Uzmanlar, Solar Orbiter’ın toplayacağı verilerin, Güneş döngüsüyle ilgili çalışmalara katkı sağlayacağını bildirdi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evrenin en büyük haritası yayımlandıEvrenin en büyük haritası yayımlandı
Kenenin vatandaşı kovaladığı anlar kan dondurdu!Kenenin vatandaşı kovaladığı anlar kan dondurdu!

Anahtar Kelimeler:
uzay Güneş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hindistan'da feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: 244 kişiyi taşıyordu...

Hindistan'da feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: 244 kişiyi taşıyordu...

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

Kenenin vatandaşı kovaladığı anlar kan dondurdu!

Kenenin vatandaşı kovaladığı anlar kan dondurdu!

Öğrencileri müstehcen hesabını ifşa etti! Fotoğrafları ortaya çıkınca...

Öğrencileri müstehcen hesabını ifşa etti! Fotoğrafları ortaya çıkınca...

Bahçesini görmek için akın ediyorlar!

Bahçesini görmek için akın ediyorlar!

İdam edilen mahkumun ölürken yaptığı hareket gündem oldu

İdam edilen mahkumun ölürken yaptığı hareket gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.