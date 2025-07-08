Güneş Sistemi'ne yeni bir yıldızlararası cisim girdi! Gaz ve toz salıyor...

Bilim insanları, Güneş Sistemi’ne dış uzaydan gelen yeni bir cismi gözlemledi. ‘3I/ATLAS’ adı verilen kuyrukluyıldız, şimdiye kadar başka bir yıldız sisteminden gelip Dünya'ya bu kadar yaklaşan üçüncü gök cismi oldu. Keşfin, Şili’deki NASA destekli 'ATLAS' teleskobu tarafından yapıldığı bildirildi.

Kuyrukluyıldızın hızının ve izlediği düz yörüngenin, onun Güneş Sistemi’ne ait olmadığını gösterdiği belirtildi. Bilim insanları, cismin Samanyolu’nun merkezinden geldiğini düşünüyor. Kuyrukluyıldız saniyede 60 kilometre hızla hareket ediyor. Kuyrukluyıldızın ilk olarak 14 Haziran’da gökyüzünde fark edildiği açıklandı.

GAZ VE TOZ SALIYOR

Şu anda Dünya’dan yaklaşık 670 milyon kilometre, Güneş’ten ise 416 milyon kilometre uzakta. ‘3I/ATLAS’, yıldızlararası uzaydan gelen üçüncü kuyrukluyıldız. Yeni gözlemler, ‘3I/ATLAS’in yüzeyinden gaz ve toz saldığını gösteriyor. Bu durum, uzmanlara onun klasik kuyrukluyıldız yapısına sahip olduğunu düşündürüyor.

Bilim insanları, cismin 2 Ekim’de Mars’ın 30 milyon kilometre kadar yakınından geçeceğini duyurdu. Cisim, 30 Ekim’de Güneş’e en yakın noktasına ulaşacak ve bu mesafe 210 milyon kilometre olacak. Dünya’ya ise en fazla 270 milyon kilometreye kadar yaklaşması bekleniyor. Kuyrukluyıldız, 2026 ortasına kadar gözlemlenebilir olacak.