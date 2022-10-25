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GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE! Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? Türkiye’den de görülüyor

25.10.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş tutulması canlı yayını yoğun ilgi görüyor. 25 Ekim tarihinde güneş tutulması gerçekleşiyor. Vatandaşlar heyecanla bekledikleri tutulmayı anbean takip etmek istiyorlar. Parçalı güneş tutulması 25 Ekim tarihinde saat, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek. Peki, güneş tutulması nereden izlenir?

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE! Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? Türkiye’den de görülüyor

Güneş tutulmasının saat kaçta izleneceği merak konusu haline geldi. Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre parçalı güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Tutulma saat 12:40 itibari ile başladı. Anadolu Ajansı da Youtube kanalından tutulmayı canlı olarak yayınlıyor. İşte güneş tutulması canlı izleme ekranı

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parçalı güneş tutulması 25 Ekim tarihinde saat, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek. Güneş tutulması Türkiye’den de görülebiliyor. Tutulma aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok şehirde yüzde 40 civarında izlenebiliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENİR?

NASA canlı izle ekranı ile parçalı tutulma takip edilecek. ABD Uzay Ajansı tutulmayı canlı yayında verecek. Ayrıca Anadolu Ajansı da Youtube kanalından tutulmayı canlı yayında seyredebilirsiniz.
GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLEME LİNKİ-TIKLAYINIZ

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GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın, yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesiyle Güneş tutulması oluşur. Bu durumda Ay, Güneş'i kısmen veya tümüyle örter.
Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

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