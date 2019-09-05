Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı Mandela resmi ile tepki

Niang, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eline aldığı küçük Afrika haritasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 'kırmızı' ile gösterdi, yere döktüğü boyayı tüm kıtaya bulaştırdı.

Boyayı yaydığı Afrika kıtasını fırça gibi kullanarak gözü yaşlı bir Mandela tablosu çizen Niang, önlem alınmazsa şiddet ve nefretin tüm kıtayı saracağı mesajını verdi.

ABD BAŞKANI TRUMP'I KLOZETLE RESMETMİŞTİ

Niang daha önce de fırça yerine klozet kullanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın tablosunu çizmişti. (AA)

