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    4. Güney Kore'de ana muhalefet liderine şoke eden saldırı! Boynundan bıçakladılar…

    Güney Kore'de ana muhalefet liderine şoke eden saldırı! Boynundan bıçakladılar…

    02.01.2024 07:41 | Son Güncelleme:
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    Dünya Güney Kore'de yaşanan bıçaklı saldırıyı konuşuyor. Ülkede ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanını ziyareti sırasında imza almak için yanına yaklaşan kişi tarafından bıçaklandığı belirtiliyor.

    Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'un, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

    Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

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    Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.

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    Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.

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    Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.

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    Güney Kore bıçaklı saldırı
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