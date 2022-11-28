SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Güney Kore – Gana maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Güney Kore – Gana maçı ilk 11’leri

Güney Kore – Gana maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Güney Kore – Gana maçı ilk 11’leri

28.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney KoreGana maçı günün önemli maçları arasında yer alıyor. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda heyecan dorukta. H Grubu müsabakası binlerce taraftarı ilgilendiriyor. Portekiz’in 3 puan ile lider olduğu grupta Gana ilk maçını kazanmak istiyor. Peki Güney Kore – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler ...

Güney Kore – Gana maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Güney Kore – Gana maçı ilk 11’leri

Güney Kore – Gana maçı bugün H Grubunu ilgilendiren önemli maçlardan biri. Portekiz’in 3 puanla lider olduğu grupta Güney Kore 1 puan ile 2. Sırada yer alıyor. Galibiyet alması halinde Portekiz ile liderlik yarışına dahil olacak ekipte, Totenham’lı Son Heung-min’in forma giymesi bekleniyor. Gana ise ilk galibiyetini almak için sahada olacak. Güney Kore – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda aramaları bir hayli artmış durumda. İşte merak edilen Güney Kore – Gana maçının saati ve muhtemel 11’leri ...

GÜNEY KORE - GANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güney Kore – Gana maçı bugün saat 16:00’te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. H Grubunu ilgilendiren maçın adeta bir liderlik yarışı olduğunu vurgulamak gerekiyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

GÜNEY KORE GANA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Jung, In-beom; Na, Lee, Son; Ui-jo

Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Sulemana, Kudus, A. Ayew; Williams

GÜNEY KORE GANA MAÇI CANLI TAKİP


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bruno Fernandes’ten Dünya Kupası’nda siftahBruno Fernandes’ten Dünya Kupası’nda siftah
Herkes şaşkına döndü! Seferovic'in yeni takımı Adana DemirsporHerkes şaşkına döndü! Seferovic'in yeni takımı Adana Demirspor
Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgasıTüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası
Anahtar Kelimeler:
Gana Güney Kore 2022 dünya kupası dünya kupası maçı yayınlanacak maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı

“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı

Son dakika: Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs tutuklandı

Son dakika: Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs tutuklandı

Fatih Terim'den sevenlerini üzen paylaşım!

Fatih Terim'den sevenlerini üzen paylaşım!

Enner Valencia, Fenerbahçe'nin sözünü dinlemedi!

Enner Valencia, Fenerbahçe'nin sözünü dinlemedi!

Her şey Dünya Kupası sonrası oldu, F.Bahçe bin pişman! 50 milyon Euro...

Her şey Dünya Kupası sonrası oldu, F.Bahçe bin pişman! 50 milyon Euro...

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.