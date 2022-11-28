Güney Kore – Gana maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Güney Kore – Gana maçı ilk 11’leri

Güney Kore – Gana maçı bugün H Grubunu ilgilendiren önemli maçlardan biri. Portekiz’in 3 puanla lider olduğu grupta Güney Kore 1 puan ile 2. Sırada yer alıyor. Galibiyet alması halinde Portekiz ile liderlik yarışına dahil olacak ekipte, Totenham’lı Son Heung-min’in forma giymesi bekleniyor. Gana ise ilk galibiyetini almak için sahada olacak. Güney Kore – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda aramaları bir hayli artmış durumda. İşte merak edilen Güney Kore – Gana maçının saati ve muhtemel 11’leri ...

GÜNEY KORE - GANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güney Kore – Gana maçı bugün saat 16:00’te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. H Grubunu ilgilendiren maçın adeta bir liderlik yarışı olduğunu vurgulamak gerekiyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

GÜNEY KORE GANA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Jung, In-beom; Na, Lee, Son; Ui-jo

Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Sulemana, Kudus, A. Ayew; Williams

GÜNEY KORE GANA MAÇI CANLI TAKİP



