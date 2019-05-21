Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilginç farklılıklar!

İki sınır ülkesi olan ve aynı geleneklere, tarihe sahip olan Kuzey ve Güney Kore uzun yıllardır birbirlerine düşman şekilde yaşadılar. Bu düşmanlık elbette iki ülkenin günlük yaşamlarında da farklılık oluşturmuştur. Biz de bugün sizlere fotoğrafçı Ed Jones’un objektifinden Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki farklılıkları gözler önüne sereceğiz.

İşte Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki yaşam farklılıkları...

1. Kuzey Kore'de Pyongyang'da bir atış hocası ve Güney Kore'de Seul'da bir atış hocası.

2. Kuzey Kore'de Munsu Su Parkı'na giden bir ziyaretçi (Pyongyang) ve Güney Kore'de Caribbean Bay Su Parkı'na giden başka bir ziyaretçi (Seul)

3. Kuzey ve Güney Kore'de benzin istasyonu çalışanları

4. Kuzey Koreli bir tur rehberi Juche Kulesi'nde (Pyongyang) ve karşısında 63 Building'de bulunan Güney Koreli bir rehber.

5. Pyongyang'da şehir merkezinde duran 23 yaşında Kuzey Koreli bir öğrenci - Güney Kore'de ise 24 yaşındaki bir öğrenci Seul'un Seongdong semtinde bir meydanda.

6. Kore Tarafsız Bölgesi'nde görevli Kuzey ve Güney Koreli askerler

7. Kuzey Kore (Pyongyang) ve Güney Kore (Seul)'da bir süpermarket

8. Kuzey Koreli turist teknesi kaptanı (Taedong Nehri, Pyongyang) ve Güney Koreli turist teknesi kaptanı (Han Nehri, Seul)

9. Ginseng yetiştiren Kuzey Koreli bir çiftçi ve Güney Koreli bir çiftçi

10. Askeri geçit töreninde Kim Il-sung meydanında Güney Koreli bir kadın ve nükleer silahları protesto eden emekli Güney Koreli bir amiral.

11. Wonsan'da Kuzey Koreli fabrika işçileri ve Güney Kore Chuncheon'de çalışan iş arkadaşları

12. Bilim ve teknoloji merkezinde bilgisayar sınıfında Kuzey Koreli bir kız (Pyongyang) ve Yonsei Üniversitesi'nde bilgisayar sınıfında Güney Koreli bir öğrenci (Seul)

13. Pyongyang'daki Munsu Su Parkı çalışanı ve Güney Kore'de One Mount Su Parkı'nda çalışan bir can kurtaran

14. Pyongyang'da diş ekipmanı üreten Kuzey Koreli fabrika işçisi ve Chuncheon'da ambalaj malzemeleri üreten Güney Koreli fabrika işçisi

15. Pyongyang'da Çocuk Bayramı'nı kutlayan 9 yaşındaki Kuzey Koreli bir kız öğrenci ve Seoul Moda Haftası'nda Güney Koreli 10 yaşında bir kız çocuğu





