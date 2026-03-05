YEMEK

Güneydoğu Anadolu İngiliz basınında! Gaziantep ve Şanlıurfa’nın lezzetleri dünya ekranında

Türkiye’nin köklü mutfak kültürü ve binlerce yıllık tarihi mirası bu kez uluslararası bir yapımla gündemde. BBC News'te yayınlanan bir program, Gaziantep ve Şanlıurfa’yı merkeze alarak Güneydoğu Anadolu’nun zengin yemek kültürünü ve tarihini dünyaya tanıtıyor.

Gökçen Kökden

Güneydoğu Anadolu’nun köklü mutfak geleneği ve tarihi mirası, İngiliz basınında yayınlanan bir programla uluslararası izleyicilerin karşısına çıktı. Gaziantep ve Şanlıurfa’yı konu alan yapım, bölgenin yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan yemek kültürünü ve bu kültürün insan yaşamındaki yerini ekranlara taşıyor.

Yemek kültürünü keşfetmeye odaklanan programda, sunucu Julie Lin Güneydoğu Anadolu’da bir gastronomi yolculuğuna çıkıyor. Yolculuk boyunca izleyiciler, hem bölgenin tarihi mirasını hem de yerel mutfağın arkasındaki hikâyeleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Programın ilk duraklarından biri gastronomi alanındaki ünüyle bilinen Gaziantep oluyor. Kentte fıstığın mutfaktaki yeri ve farklı kullanım biçimleri ele alınırken, yerel pazarlarda yapılan gezilerle fıstığın bölge kültüründeki önemi anlatılıyor. Lin ayrıca kentin ünlü baklava ustalarından birinin mutfağına konuk olarak, ince hamur katmanları ve fıstıkla hazırlanan baklavanın ustalık gerektiren yapım sürecini yakından gözlemliyor.

Yolculuk Antep'ten Şanlıurfa’ya uzanıyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, özellikle Taş Tepeler bölgesi üzerinden insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olan Neolitik dönem kültürü ele alınıyor. Programda, yaklaşık 12 bin yıl önce insanların nasıl yemek hazırladığı ve birlikte yemek yeme kültürünün nasıl şekillendiği de araştırılıyor.

Sunucu Julie Lin, Güneydoğu Anadolu’nun hem tarihi hem de gastronomisiyle kendisini etkilediğini belirterek, bölgenin zengin kültürünün yemeklerden günlük yaşama kadar her alanda hissedildiğini ifade ediyor. Bölgedeki insanların misafirperverliği ve yemeklerin ardındaki hikâyeler ise programın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Program yapımcıları ise bu yapımın Türkiye’de geçen keşif serisinin ilk bölümlerinden biri olduğunu belirterek, ilerleyen dönemde ülkenin farklı bölgelerini tanıtacak yeni programların da hazırlanacağını açıkladı.

