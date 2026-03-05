YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

'Çikolatalı bal' üretildi: Kakao atıklarıyla yapıldı, antioksidan deposu çıktı!

Brezilyalı bilim insanları, kakao üretiminde genellikle atık olarak görülen kakao kabuklarını kullanarak yeni bir gıda ürünü geliştirdi. Yerel arı balı ile kakao kabuklarını birleştiren araştırmacılar, çikolata aromalı ve antioksidan açısından zengin bir 'çikolatalı bal' elde etti. Üstelik bu ürün yalnızca gıda olarak değil, kozmetik sektöründe de kullanılabilecek potansiyele sahip.

'Çikolatalı bal' üretildi: Kakao atıklarıyla yapıldı, antioksidan deposu çıktı!
Sedef Karatay Bingül

Araştırma, Brezilya’daki Campinas Eyalet Üniversitesi (UNICAMP) bünyesindeki bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Çalışmanın sonuçları bilimsel dergide yayımlandı ve derginin kapağında yer aldı.

Araştırmacılar, çikolata üretiminde çoğunlukla atık olarak ayrılan kakao çekirdeği kabuklarını değerlendirmek için farklı bir yöntem geliştirdi. Yerel arılardan elde edilen bal, kakao kabuklarındaki faydalı bileşikleri çekmek için doğal ve yenilebilir bir çözücü olarak kullanıldı.

Bu işlem sonucunda balın içerisine teobromin ve kafein gibi bileşikler geçti. Bu maddeler kalp sağlığıyla ilişkilendirilen doğal uyarıcılar arasında yer alıyor.

Çikolatalı bal üretildi: Kakao atıklarıyla yapıldı, antioksidan deposu çıktı! 1

ULTRASON TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Araştırmada kullanılan yöntemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise ultrason teknolojisi oldu. Bal ve kakao kabuklarının bulunduğu kaba metal kalem benzeri bir prob yerleştirildi. Probun oluşturduğu ses dalgaları, kakao kabuklarında bulunan bileşiklerin balın içine geçmesini sağladı.

Ultrason sırasında oluşan mikroskobik kabarcıklar kısa süreli sıcaklık artışına yol açarak kabukların parçalanmasını kolaylaştırdı. Bu yöntem gıda sektöründe çevre dostu ve sürdürülebilir bir ekstraksiyon tekniği olarak kabul edildi.

Çikolatalı bal üretildi: Kakao atıklarıyla yapıldı, antioksidan deposu çıktı! 2

"EN BÜYÜK ÇEKİCİLİK TADI"

Araştırma ekibinin analizlerine göre bu yöntem balın içindeki fenolik bileşiklerin miktarını da artırdı. Fenolik maddeler antioksidan özellikleriyle biliniyor ve vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Araştırmanın ilk yazarı Felipe Sanchez Bragagnolo, ürünün özellikle beslenme ve kozmetik alanlarında ilgi çekebileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Elbette tüketiciler için en büyük çekicilik tadı. Ancak yaptığımız analizler bu ürünün beslenme ve kozmetik açısından oldukça ilginç bioaktif bileşikler içerdiğini gösteriyor."

FARKLI ARI TÜRLERİNİN BALI TEST EDİLDİ

Çalışmada Brezilya’ya özgü beş farklı arı türünden elde edilen bal kullanıldı.

Bunlar:
borá (Tetragona clavipes)
jataí (Tetragonisca angustula)
mandaçaia (Melipona quadrifasciata)
mandaguari (Scaptotrigona postica)
moça-branca (Frieseomelitta varia)

Araştırmacılar, özellikle mandaguari arısının balını başlangıçta yöntem geliştirmek için kullandı. Bu balın su oranı ve yoğunluğu diğerlerine göre orta seviyede olduğu için ekstraksiyon sürecini optimize etmekte daha uygun olduğu belirtildi.

Çikolatalı bal üretildi: Kakao atıklarıyla yapıldı, antioksidan deposu çıktı! 3

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM MODELİ

Araştırmada ayrıca sürecin çevresel etkisi de değerlendirildi. Yazılım kullanılarak yapılan analizde yöntem, yeşil kimyanın 12 temel ilkesine göre incelendi. Yerel ve yenilebilir bir çözücünün kullanılması sürecin en önemli avantajlarından biri olarak gösterildi.

Araştırmacılar, bu yöntemin küçük üreticiler veya kooperatifler tarafından da uygulanabileceğini düşündü. Böylece kakao ve bal üreticileri daha yüksek katma değerli yeni bir ürün geliştirebilir.

RAF ÖMRÜ ARTABİLİR

Bilim insanları ultrason işleminin balın raf ömrünü de uzatabileceğini düşünüyor. Çünkü ultrason dalgaları yalnızca bitki hücrelerini değil, balda bulunabilecek bazı mikroorganizmaların hücre duvarlarını da parçalayabilir.

Normalde yerli arıların balı, Avrupa bal arısının balına kıyasla daha fazla su içerdiği için buzdolabında saklanması, kurutulması veya pastörize edilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, ultrason işleminin mikroorganizmaları azaltarak ürünün daha uzun süre dayanmasını sağlayabileceğini öngördü.

Çikolatalı bal üretildi: Kakao atıklarıyla yapıldı, antioksidan deposu çıktı! 4

GURME MUTFAK VE KOZMETİK İÇİN YENİ ÜRÜN

Bilim insanları şimdi geliştirdikleri yöntemi ticarileştirmek için ortak arıyor. Üniversitenin inovasyon ajansı aracılığıyla patentlenen yöntemin lisanslanarak piyasaya sunulması planlanıyor.

Araştırmacılara göre çikolata aromalı bu özel bal, gelecekte gurme mutfaklarda, fonksiyonel gıdalarda ve kozmetik ürünlerinde kullanılabilecek yeni bir bileşen olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güneydoğu Anadolu İngiliz basınında! Gaziantep ve Şanlıurfa’nın lezzetleri dünya ekranındaGüneydoğu Anadolu İngiliz basınında! Gaziantep ve Şanlıurfa’nın lezzetleri dünya ekranında
Çamurdan tek tek çıkarılıyor, şifa dağıtıyor! Kilosu 100 liraÇamurdan tek tek çıkarılıyor, şifa dağıtıyor! Kilosu 100 lira

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bal kakao çikolata bilimsel araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.