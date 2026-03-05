Çamurdan tek tek çıkarılıyor, şifa dağıtıyor! Kilosu 100 lira

Samsun’un Alaçam ilçesinde “Bedeş turpu” adıyla bilinen kırmızı turpun hasadı sürüyor. İlçeye bağlı bazı mahallelerde yetiştirilen bu ürün hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de üreticiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Yukarısoğukçam, Akgüney, Aşağıakgüney, Yeşilköy ve Yukarıelma mahallelerinde üretimi yapılan Bedeş turpunun ekimi genellikle ağustos ve eylül aylarında gerçekleştiriliyor. Hasat dönemi ise ekim ayında başlayarak nisan ayının sonuna kadar devam ediyor.

Bölgede yaklaşık 25 yıl önce Yukarısoğukçam Mahallesi’nde başlayan turp üretimi zamanla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Günümüzde yaklaşık 45 üretici, 1000 dönüme yakın arazide turp yetiştiriciliği yapıyor. Dekar başına ortalama 2 ton verim alınan üretimde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üreticilere teknik destek sağlıyor.

Yetiştirilen Bedeş turpu yalnızca ekonomik değeriyle değil, besin içeriğiyle de öne çıkıyor. Uzmanlara göre turp türleri C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini destekleyebiliyor. Aynı zamanda lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı oluyor ve bağırsak hareketlerini destekleyebiliyor. Potasyum içeriğiyle kalp ve damar sağlığına katkı sağlayabileceği belirtilen turp, düşük kalorili yapısıyla da sağlıklı beslenme programlarında sıkça tercih ediliyor.

Yukarısoğukçam Mahallesi’nde turp yetiştiren Fatih Kurumaz, turp üretiminin mahalle için önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini söyledi. Kurumaz, ilk yıllarda yan gelir olarak yapılan üretimin zamanla bölgenin en önemli gelir kaynaklarından birine dönüştüğünü ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Saliha Yamanlı ise turp üretiminin büyük emek gerektirdiğini dile getirdi. Turpların topraktan çıkarılması, kesilmesi, temizlenmesi ve satışa hazırlanması gibi birçok aşamada yoğun çalışma gerektiğini anlatan Yamanlı, “Nisan ayının sonuna kadar bu işlerle uğraşıyoruz. Çamurun içinde zor şartlarda çalışıyoruz. Ramazan ayında da oruç demeden üretime devam ediyoruz çünkü geçimimizi buradan sağlıyoruz” dedi.

BEDEŞ TURPU FAYDALARI

Bedeş turpu yüksek oranda C vitamini içerir. Bu vitamin vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırmaya yardımcı olur.

Turp lif bakımından zengin bir sebzedir. Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlık sorununu azaltmaya yardımcı olabilir.

Turp türlerinin, karaciğerin toksinleri temizleme sürecini desteklediği ve safra akışını artırmaya yardımcı olabileceği bilimsel çalışmalarda belirtilmektedir.

Turp, vücudu serbest radikallere karşı koruyan antioksidan bileşikler içerir. Bu maddeler hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Potasyum içeriği sayesinde kan basıncının dengelenmesine katkı sağlayabilir ve dolaşım sistemine destek olur.