Güngör Bayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Güngör Bayrak biyografisi...

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Gümüş, 2011'de yayınlanan Şüphe gibi isimlerde rol alan ve son olarak Yeşilçam dizisinde rol alan Güngör Bayrak'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Güngör Bayrak, henüz üç aylıkken evlatlık olarak verilmiş ve seneler sonra gerçek ailesi ile yaşamaya başlamıştır. Peki pek çok başarılı dizi ve filmde rol alan Güngör Bayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

GÜNGÖR BAYRAK KİMDİR?

27 Şubat 1954’de Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Güngör Bayrak, henüz üç aylık bebekken evlatlık olarak gitmiş ve ortaokul yıllarına kadar üvey ailesiyle büyümüştür. Ardından biyolojik anne babası ortaya çıkınca onların yanına gitmiştir. Lise mezuniyetinden sonra Ankara’ya yerleşerek Hacettepe Üniversitesi’ne girmiştir. Fakat yaşadığı parasal sıkıntılar nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak genç yaşta iş hayatına atılmıştır. Hilton’da çalıştığı devrede Vakko ‘nun mankenlik yarışmasına müracaat etmiş ve birinci olmuştur. Sonrasında Vitali Hakko onu ilk Vakko defilesine çıkarmıştır. Daha sonra reklam filmleri birbiri ardına gelmiştir. 1979 senesinde Yılmaz Güney’in yazıp yönettiği ”Düşman” filminde oynayarak hızlı bir çıkış yapan Bayrak, buradaki rolüyle Antalya’da düzenlenen bir film ödülünde ”En İyi Kadın Oyuncu” seçilmiştir.