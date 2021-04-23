Güngör Bayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Güngör Bayrak biyografisi...

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Gümüş, 2011'de yayınlanan Şüphe gibi isimlerde rol alan ve son olarak Yeşilçam dizisinde rol alan Güngör Bayrak'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Güngör Bayrak, henüz üç aylıkken evlatlık olarak verilmiş ve seneler sonra gerçek ailesi ile yaşamaya başlamıştır. Peki pek çok başarılı dizi ve filmde rol alan Güngör Bayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında?
27 Şubat 1954’de Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Güngör Bayrak, henüz üç aylık bebekken evlatlık olarak gitmiş ve ortaokul yıllarına kadar üvey ailesiyle büyümüştür. Ardından biyolojik anne babası ortaya çıkınca onların yanına gitmiştir. Lise mezuniyetinden sonra Ankara’ya yerleşerek Hacettepe Üniversitesi’ne girmiştir. Fakat yaşadığı parasal sıkıntılar nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak genç yaşta iş hayatına atılmıştır. Hilton’da çalıştığı devrede Vakko ‘nun mankenlik yarışmasına müracaat etmiş ve birinci olmuştur. Sonrasında Vitali Hakko onu ilk Vakko defilesine çıkarmıştır. Daha sonra reklam filmleri birbiri ardına gelmiştir. 1979 senesinde Yılmaz Güney’in yazıp yönettiği ”Düşman” filminde oynayarak hızlı bir çıkış yapan Bayrak, buradaki rolüyle Antalya’da düzenlenen bir film ödülünde ”En İyi Kadın Oyuncu” seçilmiştir.
Güngör Bayrak'ı bir Fransa gezisi sırasında, Erkan Özerman; Sir unvanlı, Cezayir asıllı Houari Berichi ile tanıştırmıştır ve 1987 senesinde Houari Berichi ile evlenmiştir. Sir ile evlenmesinden dolayı Leydi unvanı almıştır. 1988 senesinde Charles Tarık Murat Berichi adında bir oğlu olmuştur. Bu dönemden sonra yaklaşık 10 sene eşi ve çocuğu ile birlikte Paris'te oturmuştur. 2006 senesinde eşi vefat etmiştir.
4 Mart 2012 tarihinde kendisi gibi Fransa vatandaşı olan ve Paris'te yaşayan işadamı Bülent Özyörük ile hayatını birleştirmiştir. 2005-2007 seneleri arasında Kanal D'de yayınlanan Gümüş isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi rolünde, Kıvanç Tatlıtuğ, Songül Öden, Ekrem Bora ile beraber rol almıştır. En son 2011 senesinde Kanal D'de ekrana gelen Şüphe dizisinde rol alan usta oyuncu Güngör Bayrak son olarak Yeşilçam isimli dizide rol almaktadır.
At Gözlüğü 1978
Sabuha 1978
Hasip ile Nasip 1976
Belalılar 1974
Kara Murat Fatih'in Fermanı 1973
Komşular 1993
Bomba 1987
Toprağın Kanı 1983
Toprağın Teri 1981
Düşman (Naciye) 1979
Gelin Kayası 1979
Süpermen Dönüyor (Alev) 1979
Süpermenler Kıy Agata 1979
Toprağın Oğlu 1978
Çelik Mezar 1983
Zulüm 1983
Düşkünüm Sana 1982
Hülyam (Hülya) 1982
Sen De Mi Leyla (Leyla) 1982
Harman Sonu 1981
İnsanlık Uğruna 1981
Yeşilçam 2021
Şüphe 2011
Gümüş 2005
Palavra Aşklar 1995
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