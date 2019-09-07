Mynet Trend

Güngören'de genç kıza taciz iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 07.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören'de genç kızı taciz ettiği iddiasıyla bir kişi, polis tarafından gözaltına alınırken esnaf linç girişimde bulundu. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı.

Güngören'de genç kıza taciz iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Güngören ilçesi İnönü Caddesi Güven Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bayan kuaförü salonunda çalışan bir kişinin, müşterilerden bir genç kızı taciz ettiği iddia edildi. Polis ekiplerine haber verilmesinden sonra ekipler olay yerine gelerek, şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi ekip arabasına bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık linç girişiminde bulundu.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Taciz iddiasından gözaltına alınan kişi ekipler tarafından ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık şahsın üzerine yürümeye başladı. Polis ekipleri linç girişiminde bulunan kalabalığı dağıtmakta zorluk yaşayınca havaya iki el ateş açarak kalabalığın dağılmasını sağladı. Ardından polis ekipleri takviye ekip isteyip kalabalığı tamamen dağıtarak, şahsı polis merkezine götürdü.

LİNÇ GİRİŞİMİ!

Caddedeki esnaflardan Mustafa Taylan o anları anlatarak, "Bir ses duyduk. Bir taciz iddiası olduğu söylendi. Bununla ilgili dışarıda bir kargaşa oldu. Polis ekipleri geldi olaya müdahale etmeye çalıştı. Taciz iddiası edilen kişi dışarı çıkarıldığında insanlar linç girişiminde bulunmaya çalıştı. İki tarafı da tanımıyoruz. Bir genç bayan, baya bir tedirgindi haline çok üzüldük, biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok ciddi bir kargaşa oldu. İnsanlar artık bu tarz olaylarla çok fazla karşılaştığı için, Türk toplumu olarak namus kavramına sahip çıkarız, artık bir taciz, bir tecavüz ismi bile bizim psikolojimizi tavan yapabiliyor. Bundan dolayı insanlar tepkilerini gösterdiler" dedi.

Polis zanlıyı linçten kurtararak polis merkezine götürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
8 yıldır aynı yerde buluşuyorlar! 8 yıldır aynı yerde buluşuyorlar!
Şüpheli ölüm! Eve gelen itfaiye ekipleri bulduŞüpheli ölüm! Eve gelen itfaiye ekipleri buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taciz Güngören

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi

Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adem Amca ve Yaren Leylek bir kez daha vedalaştı

8 yıldır aynı yerde buluşuyorlar!

Yangına ihbarına giden itfaiye ekipleri evde cesetle karşılaştı

Şüpheli ölüm! Eve gelen itfaiye ekipleri buldu

Yaratıcılık dedikleri bu olsa gerek!

Yaratıcılık dedikleri bu olsa gerek!

Ekmek bıçağıyla vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Dubai Şeyhi'nin lüks yatı Bodrum'da

Yüzen kale Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.