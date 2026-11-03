Altın uğruna koca şehri tehlikeye attılar! Yollar çöktü, evler her an yıkılabilir

Johannesburg'da kaçak madencilik faaliyetlerinin yol açtığı hasar giderek büyüyor. Kentin bir dönem yoğun olarak kullanılan yollarından bazı bölümleri, yer altındaki izinsiz kazılar nedeniyle çöktü. Wemmer Pan Road çevresinde ise yer altındaki patlamaların etkisiyle çatlaklar ve obruklar oluştu.

Kaçak madencilerin altın ve diğer değerli minerallere ulaşmak için kent merkezinin altında kazılar yaptığı belirtiliyor. Gece gündüz devam eden bu faaliyetler, ulaşım ve elektrik şebekelerinden konutlara kadar pek çok altyapı unsurunu riske atıyor.

Roodepoort bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Voneen Trompeter, yaşadıkları tehlikeyi şu sözlerle anlattı:

"Başlangıçta yer altındaki patlamaları ve sarsıntıları hissediyorduk. Dairemizin sallandığını fark ediyorduk. Şimdi ise bölgede silahlı çatışmalar yaşanıyor. Bu durum korkutucu."

KAÇAK MADENCİLER TERK EDİLMİŞ MADENLERE İNİYOR

Güney Afrika'da kaçak madencilik, bölgedeki yoksul kesimler için önemli bir gelir kaynağı haline gelirken, ülkenin farklı bölgelerinden binlerce kişi bu faaliyetlere katılıyor.

Zulu dilinde "deneyenler" anlamına gelen "zama zamas" olarak adlandırılan kaçak madenciler, çoğunlukla madencilik şirketleri tarafından terk edilmiş maden kuyularına giriyor. Bazıları ise yeni galeriler açarak altın ve diğer mineralleri çıkarmaya çalışıyor.

Faaliyetlerin yalnızca yer altındaki kazılarla sınırlı kalmadığı, elektrik kablolarının çalındığı ve su borularına zarar verildiği de belirtildi.

Gauteng eyalet meclisi üyesi Michael Sun, kaçak madencilerin elektrik ve su altyapısına zarar verdiğini, yolları kazdığını belirterek bu durumdan en çok bölge sakinlerinin etkilendiğini söyledi.

ELEKTRİK ALTYAPISI DA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Johannesburg'un elektrik dağıtımından sorumlu City Power yetkilileri, kaçak madencilik nedeniyle yer altındaki kazıların zemin dengesini bozduğunu ve enerji altyapısını tehlikeye attığını açıkladı.

City Power Sözcüsü Isaac Mangena, izinsiz kazıların trafo merkezleri, transformatörler, elektrik direkleri ve enerji nakil hatlarını tehdit ettiğini belirtti.

Bazı bölgelerde elektrik altyapısının kaçak madencilik faaliyetleri nedeniyle zemine doğru çökmeye başladığını ifade eden Mangena, tehlikenin giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

GÜNEY AFRİKA ORDUSU DEVREYE GİRDİ

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, artan suç faaliyetleri ve kaçak madencilikle mücadele kapsamında mart ayında Gauteng eyaletine asker sevk etti. Askerlerin polis operasyonlarına destek vermesi hedefleniyor.

1880'li yıllarda altın arayışıyla büyüyen Johannesburg, bugün Afrika'nın en zengin şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak kent çevresinde altın madenciliğinden geriye kalan yüzlerce terk edilmiş maden kuyusu bulunuyor.

Bu kuyuların bir bölümü kaçak madenciler tarafından yeniden kullanılırken, bazıları ise asidik sularla dolu durumda. Madencilik uzmanı David van Wyk, bu suların obruk oluşumuna katkıda bulunduğunu belirtti.

Güney Afrika'da 34 binden fazla kaçak madenci bulunduğunu tahmin eden van Wyk, altyapı hasarının önümüzdeki dönemde daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Maden atıklarının bulunduğu alanlara kurulan derme çatma yerleşimlerde yaşayan insanların sağlık sorunlarıyla karşılaştığını belirten uzman, daha fazla evin çatlayabileceğini ve obruklara gömülebileceğini ifade etti.

TERK EDİLMİŞ OKUL KAÇAK MADENCİLERİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Johannesburg'un yaklaşık 74 kilometre batısındaki Carletonville yakınlarında bulunan bir maden yerleşiminde kaçak madencilerin terk edilmiş bir okulu kontrol altına aldığı bildirildi.

Bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmediği belirtilirken, okul çevresinde ellerinde kürek bulunan ve madencilik ekipmanları taşıyan kişilerin görüldüğü aktarıldı. Madencilerin bir kısmının Lesotho ve Mozambik'ten geldiği ifade edildi.

Lesotho'dan gelen 27 yaşındaki üç çocuk babası bir kaçak madenci, dört yıldır bu işi yaptığını ve kazancıyla ailesini geçindirdiğini söyledi. İyi bir günde 15 bin Güney Afrika randına kadar kazanabildiğini, aylık gelirinin ise 100 bin randı aşabildiğini öne sürdü.

Yerel meclis üyesi Moiketsi Ntilane ise madencilerin bölgedeki kontrolü ele geçirmesinin ardından yaşamın kaotik hale geldiğini belirtti. Ailelerin korku içinde yaşadığını söyleyen Ntilane, silahlı grupların son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

EVLER DEV ÇUKURLARIN KENARINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kaçak madenciliğin yol açtığı tehlike yalnızca Johannesburg ve çevresiyle sınırlı değil. North West eyaletindeki Bapong köyünde de krom madenciliği amacıyla açılan dev çukurlar, yerleşim alanlarını tehdit ediyor.

Ekskavatörlerle kazılan büyük çukurların kenarında bulunan bazı evler, çökme riskiyle karşı karşıya. Bölgede polis ve asker devriyeleriyle kaçak madencilerin faaliyetleri büyük ölçüde sınırlandırılsa da geride kalan hasar köy halkını tehdit etmeyi sürdürüyor.

63 yaşındaki köy sakini Sarah Rakgwanhla, içleri suyla dolan çukurların özellikle çocuklar açısından büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Çocukların okula ve alışverişe giderken bu çukurların yakınından geçtiğini belirten Rakgwanhla, yetkililerden tehlikeli alanların kapatılması için yardım istedi.

Görseller temsilidir, yapay zekadan destek alınmıştır.