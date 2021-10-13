Günler geçse de bayatlamıyor! Bu enfes poğaça tarifinden vazgeçemeyeceksiniz

Güzel bir kahvaltı için sofrada olmazsa olmaz bazı yiyecekler var. Bunlardan birisi de sıcacık ve yumuşacık bir poğaça. Kahvaltılardaki yeri ayrı olsa da, günün her saatinde tüketebildiğimiz poğaça, bu yönüyle de vazgeçilmez bir yiyecek haline geliyor. Ancak poğaça bayatlamaya oldukça müsait bir hamur işi. Siz de "Bayatlamayan poğaça olsa da günlerce yesek" diyorsanız, doğru yere geldiniz. İşte yapımı oldukça basit ve günler geçse de bayatlamayan lezzetli bir poğaça tarifi...

BAYATLAMAYAN POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

1 tane yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

3/4 su bardağı ılık süt

Çeyrek su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya (21 gram)

Yarım yemek kaşığı toz şeker

6-6,5 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı tuz

İçi için:

300 gram az yağlı beyaz peynir

1/4 demet maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 tatlı kaşığı çörek otu

HAZIRLANIŞI