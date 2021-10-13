Günler geçse de bayatlamıyor! Bu enfes poğaça tarifinden vazgeçemeyeceksiniz

Güzel bir kahvaltı için sofrada olmazsa olmaz bazı yiyecekler var. Bunlardan birisi de sıcacık ve yumuşacık bir poğaça. Kahvaltılardaki yeri ayrı olsa da, günün her saatinde tüketebildiğimiz poğaça, bu yönüyle de vazgeçilmez bir yiyecek haline geliyor. Ancak poğaça bayatlamaya oldukça müsait bir hamur işi. Siz de "Bayatlamayan poğaça olsa da günlerce yesek" diyorsanız, doğru yere geldiniz. İşte yapımı oldukça basit ve günler geçse de bayatlamayan lezzetli bir poğaça tarifi...
MALZEMELER
Hamuru için:
1 tane yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı zeytinyağı
3/4 su bardağı ılık süt
Çeyrek su bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya (21 gram)
Yarım yemek kaşığı toz şeker
6-6,5 su bardağı un
İçi için:
300 gram az yağlı beyaz peynir
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
HAZIRLANIŞI
Geniş bir karıştırma kabına ılık su ve sütü koyun. Toz şekeri ve yaş mayayı ekleyip karıştırın ve 10 dakika bekletin.
Maya eridikten sonra yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve tuzu ekleyin ve hepsini elinizle karıştırın.
Elenmiş un ve tuzu yavaş yavaş ekleyin. Hamur toparlanana kadar yoğurun.
Yumuşak ve yapışmayan bir kıvama geldiğinde üzerini nemli bir bezle kapatın ve 50 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.
İç harcı için maydanozun yapraklarını ince ince kıyın. Az yağlı beyaz peyniri rendeleyin ve maydanozla karıştırın. Baharat eklemek isterseniz ekleyin.
Mayalanan hamurdan yumurta boyutunda parçalar koparıp avucunuzla açın.
Orta kısımlarına hazırladığınız iç harçtan bir tatlı kaşığı katın ve hamuru yuvarlayarak kapatın.
Hamurları aralıklarla tepsiye dizdikten sonra üzerlerine ayçiçeği yağıyla çırpılmış yumurta sarısı sürün. Son olarak tepsi de 10-15 dakika bekletin.
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