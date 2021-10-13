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Günler geçse de bayatlamıyor! Bu enfes poğaça tarifinden vazgeçemeyeceksiniz

13.10.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poğaça, kahvaltılarımızın demirbaşı demek yanlış olmaz. Sıcacık ve yumuşacık bir poğaça ile yapılan kahvaltıdan büyük bir keyif alırız. Ev yapımı poğaçanın yeri ise apayrı. Poğaça yaparken, hem kolay yapılsın hem de hemen bayatlamasın isteriz. Sizin için araştırdığımız tarif, bu arayışınıza son verecek! İşte karşınızda günler geçse de bayatlamayan poğaça tarifi...

Günler geçse de bayatlamıyor! Bu enfes poğaça tarifinden vazgeçemeyeceksiniz

Güzel bir kahvaltı için sofrada olmazsa olmaz bazı yiyecekler var. Bunlardan birisi de sıcacık ve yumuşacık bir poğaça. Kahvaltılardaki yeri ayrı olsa da, günün her saatinde tüketebildiğimiz poğaça, bu yönüyle de vazgeçilmez bir yiyecek haline geliyor. Ancak poğaça bayatlamaya oldukça müsait bir hamur işi. Siz de "Bayatlamayan poğaça olsa da günlerce yesek" diyorsanız, doğru yere geldiniz. İşte yapımı oldukça basit ve günler geçse de bayatlamayan lezzetli bir poğaça tarifi...

BAYATLAMAYAN POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 tane yumurta

  • Yarım su bardağı yoğurt

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • 3/4 su bardağı ılık süt

  • Çeyrek su bardağı ılık su

  • Yarım paket yaş maya (21 gram)

  • Yarım yemek kaşığı toz şeker

  • 6-6,5 su bardağı un

  • Yarım tatlı kaşığı tuz

İçi için:

  • 300 gram az yağlı beyaz peynir

  • 1/4 demet maydanoz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

  • 1 tatlı kaşığı çörek otu

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir karıştırma kabına ılık su ve sütü koyun. Toz şekeri ve yaş mayayı ekleyip karıştırın ve 10 dakika bekletin.

  • Maya eridikten sonra yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve tuzu ekleyin ve hepsini elinizle karıştırın.

  • Elenmiş un ve tuzu yavaş yavaş ekleyin. Hamur toparlanana kadar yoğurun.

  • Yumuşak ve yapışmayan bir kıvama geldiğinde üzerini nemli bir bezle kapatın ve 50 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

  • İç harcı için maydanozun yapraklarını ince ince kıyın. Az yağlı beyaz peyniri rendeleyin ve maydanozla karıştırın. Baharat eklemek isterseniz ekleyin.

  • Mayalanan hamurdan yumurta boyutunda parçalar koparıp avucunuzla açın.

  • Orta kısımlarına hazırladığınız iç harçtan bir tatlı kaşığı katın ve hamuru yuvarlayarak kapatın.

  • Hamurları aralıklarla tepsiye dizdikten sonra üzerlerine ayçiçeği yağıyla çırpılmış yumurta sarısı sürün. Son olarak tepsi de 10-15 dakika bekletin.

  • 25-30 dakika boyunca, önceden ısıtılmış 180 derecede pişirin. Artık lezzetli ve bayatlamayan poğaçaların tadını çıkarabilirsiniz!
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