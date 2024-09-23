Günler sonra ortaya çıktı! Meğer Icardi Fenerbahçe derbinin ardından Ali Koç forması giymiş... Paylaşım rekoru kırıyor

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan dev derbinin yankıları sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar alınan bu tarihi galibiyet sonrası üst üste paylaşımlar yaparken, resmi Youtube hesabından Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun soyunma odasında yaşanan sevinci de paylaştı.
Paylaşılan görüntülerde Mauro Icardi'nin yaptığı hareket sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçeli taraftarları oldukça kızdırdı.
Arjantinli futbolcu, Kadıköy'deki galibiyetin ardından soyunma odasındaki kutlamalara sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı forma ile katıldı.
Sarı kırmızılı takımın paylaştığı bu video Galatasaray taraftarları tarafından paylaşım rekoru kırdı.
Geçtiğimiz sezonki şampiyonluk kutlamalarında da Arjantinli yıldız Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giymişti.