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  4. Günler sonra ortaya çıktı! Meğer Icardi Fenerbahçe derbinin ardından Ali Koç forması giymiş... Paylaşım rekoru kırıyor

Günler sonra ortaya çıktı! Meğer Icardi Fenerbahçe derbinin ardından Ali Koç forması giymiş... Paylaşım rekoru kırıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.09.2024 10:02
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Kadıköy'de 3-1'lik tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray'da büyük sevinç yaşanırken karşılaşmanın ardından soyunma odası kutlamalarında Icardi'nin görüntüleri gündem oldu. İşte detaylar...

Günler sonra ortaya çıktı! Meğer Icardi Fenerbahçe derbinin ardından Ali Koç forması giymiş... Paylaşım rekoru kırıyor

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan dev derbinin yankıları sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar alınan bu tarihi galibiyet sonrası üst üste paylaşımlar yaparken, resmi Youtube hesabından Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun soyunma odasında yaşanan sevinci de paylaştı.

ICARDI YİNE DAMGA VURDU

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Paylaşılan görüntülerde Mauro Icardi'nin yaptığı hareket sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçeli taraftarları oldukça kızdırdı.

ALİ KOÇ FORMASI GİYDİ

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Arjantinli futbolcu, Kadıköy'deki galibiyetin ardından soyunma odasındaki kutlamalara sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı forma ile katıldı.

Sarı kırmızılı takımın paylaştığı bu video Galatasaray taraftarları tarafından paylaşım rekoru kırdı.

DAHA ÖNCE DE GİYMİŞTİ

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Geçtiğimiz sezonki şampiyonluk kutlamalarında da Arjantinli yıldız Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giymişti.

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