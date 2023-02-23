Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla duygulandırdı: Kurban olurum size ben!

MasterChef ekibiyle birlikte haftalardır afet bölgesinde yemek pişiren Mehmet Yalçınkaya, depremzede çocuklarla poz verdi.

Konteyner bölgesinden paylaşım yapan Mehmet Yalçınkaya, depremde evsiz kalan ailelerin çocuklarıyla paylaşım yaptı.

Mehmet Yalçınkaya paylaşımına ''Ziyarete geldiler beni yemek aldıktan sonra canlarım benim, kurban olurum size ben!'' notunu düştü.

Mehmet Yalçınkaya'nın Gaziantep İslahiye'de verdiği poza ''Örnek adam böyle olunuyor'' ve ''İstanbul'daki restoranını bırakıp buraya geldin, senin yüreğin çok geniş'' gibi takdir dolu yorumlar yapıldı.

