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Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla duygulandırdı: Kurban olurum size ben!

23.02.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Doğu'da binlerce vatandaşı hayattan koparan deprem felaketi sonrası, Mehmet Yalçınkaya, MasterChef ekibiyle birlikte soluğu afet bölgesinde almıştı. Günlerdir depremzedelere yemek dağıtan Mehmet Yalçınkaya, son paylaşımıyla duygulandırdı.

Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla duygulandırdı: Kurban olurum size ben!

MasterChef ekibiyle birlikte haftalardır afet bölgesinde yemek pişiren Mehmet Yalçınkaya, depremzede çocuklarla poz verdi.

Konteyner bölgesinden paylaşım yapan Mehmet Yalçınkaya, depremde evsiz kalan ailelerin çocuklarıyla paylaşım yaptı.

Mehmet Yalçınkaya Gaziantep'ten paylaştı! 'Kurban olurum size ben'

Mehmet Yalçınkaya paylaşımına ''Ziyarete geldiler beni yemek aldıktan sonra canlarım benim, kurban olurum size ben!'' notunu düştü.

Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla duygulandırdı: Kurban olurum size ben!

Mehmet Yalçınkaya'nın Gaziantep İslahiye'de verdiği poza ''Örnek adam böyle olunuyor'' ve ''İstanbul'daki restoranını bırakıp buraya geldin, senin yüreğin çok geniş'' gibi takdir dolu yorumlar yapıldı.

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