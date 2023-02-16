Günlerdir depremzedeler için çalışıyordu... Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından 10 ilde gerçekleşen büyük yıkımın sonrası Burcu Biricik de yardım çalışmalarına katıldı. "Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz" diyen oyuncu belediye binalarında yardım kolilerini hazırladı.

Günlerdir canla başla çalışan güzel oyuncu sosyal medyada yaşanan felaketten sonra hissettiklerini paylaştı.



Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik "Kendimi amacını tamamen yitirmiş, denizin üstünde boş boş salınan küçük bir sal gibi hissediyorum" diyerek şunları yazdı:

"YOKSA BU ÇÖPLÜKTE..."

"Deniz de tutmuş midem bulanıyor kusmak istiyorum hem de nasıl kusmak. Gördüklerimden duyduklarımdan düşündüklerimden midem bulanıyor. Diyorum ki sen küçücük bir salsın ne yapabilirsin ki dünya için. Sonra diyorum ki o küçücük salımla küçücük küreklerimi diğer kayıklara doğru sürmek zorundayım. Buna en çok kendim için ihtiyacım var. Yoksa bu çöplükte bu yığıntının içinde kaybolup gideceğim. Küçük kürekli küçük sallar iyi ki varsınız."



