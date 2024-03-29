Günlerdir yoğun bakımdaydı... Kadir İnanır'ın son durumunu Jülide Kural açıkladı

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart sabahı rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmıştı. Türk sinemasının usta oyuncusu İnanır'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son olarak doktoru açıklama yapmış ve "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" denmişti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" ifadelerini kullanmıştı.

'YOĞUN BAKIMDAKİ SÜRECİN DEVAM ETMESİNİN NEDENİ...'

Kadir İnanır'ın eşi Jülide Kural, oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kural açıklamasında "Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi bir şekilde seyretmektedir. Yoğun bakımdaki sürecin devam etmesinin tek nedeni doktorlarının kontrolü tamamen kendilerinde bulundurmak istemesiyle ilgilidir.

Bugün üç kez yoğun bakıma yaptığım ziyaretlerde Kadir İnanır artık bir an önce eve gitmek istediğini bana ifade etmiş, doktorlarına o güzel gülüşünü göstermiş ve büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır. Bir tekrar bilgi olduğu için bunları bugün tekrar paylaşmayı düşünmüyordum ancak o kadar çok yalan yanlış bilgi ortada dolaşmaktadır ki..." dedi.

ASILSIZ HABERLERE İSYAN ETTİ

Kural açıklamasına şöyle devam etti: "Bir Instagram hesabında yayınlanan tümüyle yanlış bilgilere lütfen kulak asmayınız. Sadece tıklanma sayısını arttırmak için ahlaksızca yapılan bu yayın anlayışını protesto etmenizi rica ederim. Daha önce de ifade ettiğim gibi yalnızca doktorlarının ve benim açıklamalarıma kulak veriniz. Bu bilgileri de sadece Kadir İnanır'ın Instagram sayfasından ve bana ait olan Jülide Kural Facebook sayfasından edinebilirsiniz. Başka hiçbir habere kulak asmayınız çünkü yalan, yanlış ve asılsız haberler ortalıkta dolaşmaktadır. Bu açıklamayı yapmaya kendimi zorunlu hissetme nedenim de hepimizin Kadir İnanır'a duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğüdür. Elbette sabırlı olmalıyız, emek vermeliyiz ve mutlaka özenli davranmalıyız. Sevginizin gücüne olan inancımla... Saygılarımla Jülide Kural"