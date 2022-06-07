Günlerin olmazsa olmazı: Kısır! Kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kısır yaparken özellikle yağının ölçülü şekilde ilave edilmesi gereklidir. Eğerki yağ fazla olursa bu durum, kısırın sulu olmasına yol açabilir. Peki kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

KISIR MALZEMELERİ

3 çay bardağı kısırlık bulgur (köftelik bulgur)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı domates salçası

Domates

1 demet maydanoz

6 dal yeşil soğan

6-7 yaprak taze nane

2 adet kapya biber

2 adet çarliston biber

1.5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pulbiber

Yarım çay bardağı nar ekşisi

KISIR TARİFİ

Derin bir kaba 3 çay bardağı kısırlık bulguru alın. Üzerine 1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası ilave edin ve karıştırın. Ardından 1 yemek kaşığı domates salçası da ilave edip karıştırmaya başlayın.

Üzerine 1.5 su bardağı kadar sıcak su döktükten sonra üzerine kapak kapatın ve yumuşamasını bekleyin. Bu esnada yeşillikleri doğramaya başlayabilirsiniz.

Bulgur suyunu çektiğinde maydanoz, yeşil soğan, taze nane ve marulu ilave edin. Domatesleri doğrayıp ve bekletin. Ardından biberleri küçük küçük doğrayın. Kısırı karıştırın ve 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı nar ekşisi varsa biraz kimyon ilave edebilirsiniz, yarım çay bardağı zeytinyağını da ilave ederek güzelce karıştırın. Afiyet olsun...

