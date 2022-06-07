YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Günlerin olmazsa olmazı: Kısır! Kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Günlerin olmazsa olmazı: Kısır! Kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?

07.06.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leziz tadıyla ülkemizde sık sık tüketilen kısır, günlerin ve çay saatlerinin bir numaralı tarifi... Sebze ve karbonhidrat karışımı olan kısır aynı zamanda oldukça doyurucu. Peki kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Günlerin olmazsa olmazı: Kısır! Kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kısır yaparken özellikle yağının ölçülü şekilde ilave edilmesi gereklidir. Eğerki yağ fazla olursa bu durum, kısırın sulu olmasına yol açabilir. Peki kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

KISIR MALZEMELERİ

3 çay bardağı kısırlık bulgur (köftelik bulgur)
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı domates salçası
Domates
1 demet maydanoz
6 dal yeşil soğan
6-7 yaprak taze nane
2 adet kapya biber
2 adet çarliston biber
1.5 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı pulbiber
Yarım çay bardağı nar ekşisi

Günlerin olmazsa olmazı: Kısır! Kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?

KISIR TARİFİ

Derin bir kaba 3 çay bardağı kısırlık bulguru alın. Üzerine 1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası ilave edin ve karıştırın. Ardından 1 yemek kaşığı domates salçası da ilave edip karıştırmaya başlayın.

Üzerine 1.5 su bardağı kadar sıcak su döktükten sonra üzerine kapak kapatın ve yumuşamasını bekleyin. Bu esnada yeşillikleri doğramaya başlayabilirsiniz.

Bulgur suyunu çektiğinde maydanoz, yeşil soğan, taze nane ve marulu ilave edin. Domatesleri doğrayıp ve bekletin. Ardından biberleri küçük küçük doğrayın. Kısırı karıştırın ve 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı nar ekşisi varsa biraz kimyon ilave edebilirsiniz, yarım çay bardağı zeytinyağını da ilave ederek güzelce karıştırın. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam kıvamında mercimek köftesi tarifiTam kıvamında mercimek köftesi tarifi
Artık mangalda yapmayacaksınız: Soslu tavuk kanat tarifi!Artık mangalda yapmayacaksınız: Soslu tavuk kanat tarifi!
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu

Ali Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

Kız arkadaşı rahat bırakmadı! Üzerine atladı

Kız arkadaşı rahat bırakmadı! Üzerine atladı

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

"Ormanda grup seks yaptık" itirafını duyunca sinirlendi

"Ormanda grup seks yaptık" itirafını duyunca sinirlendi

Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi

Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi

İlginizi Çekebilir

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.