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Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil başlıyor

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SEYAHAT  | 28.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden olan Uludağ’da 2019 yılı kamp sezonu bu yıl Ramazan dolayısıyla erken başlıyor. Ramazan ayında kalmak isteyenlerin olması sebebiyle 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında başlayacak sezon bu yıl 6 Mayıs'ta açılacak.

Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil başlıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge sorumluluğunda bulunan Uludağ Milli Parkındaki 200 adet ahşap orman evini kiralamak isteyenler 2-4 Mayıs tarihleri arasında, çadır yeri kiralamak isteyenler 6 Mayıs'ta başvuru yapabilecekler. Başvurular Sarıalan’da bulunan Uludağ Milli Park Müdürlüğü binasında gerçekleşecek. Sarıalan’da 140 ve Çobankaya’da 60 adet olmak üzere toplam 200 adet ahşap orman evinin 2019 yılı kamp sezonunda kullanıcılara kiralanması için dağıtım 2 Mayıs Perşembe-4 Mayıs Cumartesi günleri arasında Uludağ Milli Park Müdürlüğü binasında (Sarıalan mevkii) yapılacak.

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Sağlık raporu olan vatandaşların, şehit yakını ve gazilerin işlemleri 2 Mayıs Perşembe günü başlayacak başvurularda, 6 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasında tüm sezon boyunca orman evi kiralamak isteyen kişilerin işlemleri 3 Mayıs Cuma günü yapılacak. 4 Mayıs Cumartesi günü ise 2 aylık, aylık ve 15 günlük gibi parçalı şekilde kiralamak isteyen kişilerin işlemleri yapılacak.

Başvuruya gelen vatandaşlar nüfus cüzdanı, sağlık raporlarının aslı, varsa kurum personel kimliklerinin aslı ve şehit yakını ve gazilerin belgeleri yanlarında bulundurması gerekiyor. Baraka ve karavan için uygun görülen günlük konaklama bedeli 25 TL, çadırlar ise 15 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için Uludağ Milli Park Müdürlüğü’nden 0224 285 23 35 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ otel Tatil

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