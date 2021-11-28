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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

28.11.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 656 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 957 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 902 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 715 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 656 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 957 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 18,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 148 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 550 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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