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Günün tarifi: Damla sakızlı kurabiye

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 21.08.2019 14:38 | Son Güncelleme

Isırdıkça ağızda dağılan, mis kokulu kurabiyeye ne dersiniz? Yanına tavşan kanı çay demlemeyi ihmal etmeyin :)

Günün tarifi: Damla sakızlı kurabiye

Beş çayına yakışacak enfes bir tarifle karşınızdayız. Damla sakızlı kurabiye tadından önce kokusuyla doyuracak.

MALZEMELER
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1,5 su bardağı un
Yarım su bardağı mısır nişastası
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet orta boy damla sakızı (dövülmüş)
Üzeri için pudra şekeri

HAZIRLANIŞI
Önce tereyağı ve unu, daha sonra tüm malzemeleri ekleyerek hamur haline gelene kadar yoğurun.
Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
Kurabiyenizin altı hafif pembeleştiyse fırından çıkarabilirsiniz.
Damla sakızlı kurabiyelerinizin üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

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