MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gürberk Polat kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kırmızı Kamyon’da yer aldı

Gürberk Polat kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kırmızı Kamyon’da yer aldı

31.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Kamyon dizisinde yer alan Gürberk Polat, daha önce Babil, Kırk Yalan, Ben Bir Denizim, Benim Tatlı Yalanım, I amm the Sea gibi projelerde oynadı. Geleceğin Starı yarışmasında ilk kez ekran karşısına geçen Gürberk Polat, programda erkeklerde birinci oldu.

Gürberk Polat kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kırmızı Kamyon’da yer aldı

İlk oyunculuk deneyimini ise 2019’daki Benim Tatlı Yalanım dizisiyle yaşayan Gürberk Polat, Eskişehir’de doğup büyüdü. İşte Gürberk Polat’ın hayat hikâyesine dair bilgiler…

GÜBERK POLAT KİMDİR?

1997’de Eskişehir’de doğan Gürberk Polat, kameralar karşısına ilk defa, ‘’Geleceğin Starı’’ adındaki yarışmayla geçmiş ve erkekler dalında birinci olmayı başardı. İlk oyunculuk deneyimini 2019'da ‘Benim Tatlı Yalanım’ dizisiyle yaşayan Gürberk Polat, ardından Kırk Yalan, Babil, I am the Sea gibi projelerde yer aldı.

Gürberk Polat, Show Tv ekranlarında yayınlanan, ‘’Kırmızı Kamyon’’ dizisiyle sevenleriyle buluştu.

1.80 metre boyundaki Gürberk Polat, 70 kilogram ağırlığındadır.

Gürberk Polat kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kırmızı Kamyon’da yer aldı

GÜRBERK POLAT’IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 – Kırmızı Kamyon (TV Dizisi)

2020 – I am the Sea (Sinema Filmi)

2020 – Babil (Mert) (TV Dizisi)

2020 – Kırk Yalan (Trafik Polisi) (Sinema Filmi)

2019 – Benim Tatlı Yalanım (TV Dizisi)

2020 - Ben Bir Denizim (Sinema Filmi)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Tuğçe Karabayır kimdir?Tuğçe Karabayır kimdir?
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan açıklama!

Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan açıklama!

Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kırmızı Kamyon’un Tolga’sı…

İşte Kırmızı Kamyon’un Tolga’sı…

Erotik sitelerin yeni favorisi Lottie Moss’dan ateşli video

Erotik siteye üye olunca kıyamet koptu! Videolu yanıtı olay oldu

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yemekte

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yemekte

Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncuları kimler? İşte karakterleri...

Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu

Kimberley Garner, beyaz bikinisiyle güzelliğini gözler önüne serdi

Bunu hep yapıyor! İpli bikinisiyle arkasını bir döndü...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.