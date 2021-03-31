Gürberk Polat kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kırmızı Kamyon’da yer aldı

İlk oyunculuk deneyimini ise 2019’daki Benim Tatlı Yalanım dizisiyle yaşayan Gürberk Polat, Eskişehir’de doğup büyüdü. İşte Gürberk Polat’ın hayat hikâyesine dair bilgiler…

GÜBERK POLAT KİMDİR?

1997’de Eskişehir’de doğan Gürberk Polat, kameralar karşısına ilk defa, ‘’Geleceğin Starı’’ adındaki yarışmayla geçmiş ve erkekler dalında birinci olmayı başardı. İlk oyunculuk deneyimini 2019'da ‘Benim Tatlı Yalanım’ dizisiyle yaşayan Gürberk Polat, ardından Kırk Yalan, Babil, I am the Sea gibi projelerde yer aldı.

Gürberk Polat, Show Tv ekranlarında yayınlanan, ‘’Kırmızı Kamyon’’ dizisiyle sevenleriyle buluştu.

1.80 metre boyundaki Gürberk Polat, 70 kilogram ağırlığındadır.

GÜRBERK POLAT’IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 – Kırmızı Kamyon (TV Dizisi)

2020 – I am the Sea (Sinema Filmi)

2020 – Babil (Mert) (TV Dizisi)

2020 – Kırk Yalan (Trafik Polisi) (Sinema Filmi)

2019 – Benim Tatlı Yalanım (TV Dizisi)

2020 - Ben Bir Denizim (Sinema Filmi)



