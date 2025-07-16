Gurbetçi dramı videosu gündem oldu! "Her şey vatana gidebilmek için" dedi tepki çekti! "Otel paraları yok mu?"

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye doğru yola çıkmasıyla sınır kapılarında yoğunluklar yaşanmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda kilometreleri bulan kuyruklar oluşurken, son 3 haftada sınırdan 159 bin gurbetçiye ait araç geçtiği açıklanmıştı.

Aylardır memleketlerine gitmek için bekleyen gurbetçiler, arabalarıyla çıktıkları yolda çektikleri videolarla gündem oluyor. Sosyal medyada paylaşılan “Gurbetçi dramı” başlıklı video da dikkatlerden kaçmadı.

TARTIŞMA YARATTI, YORUM YAĞDI

Videoda, “Gurbetçinin halinden gurbetçi anlar” yazısı yer aldı ve “Kilometrelerce yol gidiyorlar, asfaltta uyuyorlar, her şey vatana gidebilmek için." ifadeleri kullanıldı. Paulaşılan videoya kısa sürede yorum yağdı, tartışma yarattı.

O yorumlardan bazıları:

