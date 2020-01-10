Gurbetçi hayırseverlerden Şanlıurfa'daki yetim çocuklara yardım

Avrupa'daki gurbetçiler, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) aracılığıyla Şanlıurfa'daki yetim çocuklara yardım yaptı.

Merkezi, Almanya'nın Köln şehrinde bulunan ve Avrupa'daki gurbetçi Türklerin destek verdiği WEFA, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda Aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu yardıma muhtaç 300 yetim çocuk için Şanlıurfa Öğretmenevinde program düzenlendi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın ve gönüllü yardımseverler katıldı.

Boyama etkinlikleriyle sevindirilen yetim çocuklara içinde bot, mont ve ayakkabı bulunan yardım paketleri hediye edildi.

- "12 bin öğrenciye yardım"

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Moğolistan, Lübnan gibi 11 farklı ülkede çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Aydın, "Avrupa'da yaşayan insanımızın buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediği bağışları getirdik. Kış kampanyası çerçevesinde bu sene sadece Türkiye'de, 11 farklı ilde 400 okulda 12 bine yakın öğrenciye kışlık elbise, mont ve bot gibi dağıtımlar yapıyoruz. Bugün farklı kültürlere ve 550 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa'dayız. Bu kampanyada emeği geçen Avrupa'daki hayırseverlerimize ve gönüllü yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

