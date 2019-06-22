Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan Parlamentosu’nda gerçekleşen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu’nda, oturuma liderlik eden Komünist Parti'den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması sonucu yaşanan kriz sonrası başlayan protestolar ikinci gününde de devam etti.

KATILIMCI SAYISI HER GEÇEN SAAT ARTIYOR

Hükümetin tavrını eleştiren binlerce Gürcistan vatandaşı yine parlamento binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Konuşmaların yapıldığı, sloganların atıldığı gösteride, katılımcıların sayısının her geçen saat arttığı gözlendi.

"İSTİFA ETMEZSE EYLEMLERİ ÜLKE GENELİNE YAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifasını isteyen eylemciler bunun 3 saat içerisinde yapılmaması halinde eylemlerini tüm ülke geneline yayacaklarını belirtti.

Göstericiler dün polisle yaşanan çatışmalar sonrası gözaltına alınanan herkesin de serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

(İHA)

