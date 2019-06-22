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Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

sesamos sesamos
DÜNYA  | 22.06.2019 00:44 | Son Güncelleme

Rusya heyetinin Gürcistan Parlamentosu’nda oluşturduğu koltuk krizi sonrası binlerce Gürcistan vatandaşı yine parlamento binası önünde toplanarak hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Gürcistan Parlamentosu’nda gerçekleşen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu’nda, oturuma liderlik eden Komünist Parti'den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması sonucu yaşanan kriz sonrası başlayan protestolar ikinci gününde de devam etti.

KATILIMCI SAYISI HER GEÇEN SAAT ARTIYOR

Hükümetin tavrını eleştiren binlerce Gürcistan vatandaşı yine parlamento binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Konuşmaların yapıldığı, sloganların atıldığı gösteride, katılımcıların sayısının her geçen saat arttığı gözlendi.

"İSTİFA ETMEZSE EYLEMLERİ ÜLKE GENELİNE YAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifasını isteyen eylemciler bunun 3 saat içerisinde yapılmaması halinde eylemlerini tüm ülke geneline yayacaklarını belirtti.

Göstericiler dün polisle yaşanan çatışmalar sonrası gözaltına alınanan herkesin de serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan protesto

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Siz de gelin bedava TC kimliği de veriyor Reis.
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