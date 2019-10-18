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Güreş için beslediği boğa canından etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Hasan Koç (49), güreşmesi için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğanın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti.

Güreş için beslediği boğa canından etti

Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Çarıklar Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Koç, güreşlere katılması için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğayı,ÿgezdirmeye çıkardı. Boğa, gezinti sırasında Hasan Koç’a boynuz darbeleriyle saldırarak,ÿağır yaraladı. Çevredekilerinÿyardımıyla boğanın elinden kurtarılan Hasan Koç, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın germencik Boğa

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