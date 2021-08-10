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  4. Gürgen Öz, Bodrum ve Çeşme'deki plaj fiyatlarını ti'ye aldı: Locaya 3 kişi ortak girdik

Gürgen Öz, Bodrum ve Çeşme'deki plaj fiyatlarını ti'ye aldı: Locaya 3 kişi ortak girdik

10.08.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürgen Öz, Instagram hesabından paylaştığı video ile gündemde öne çıkan olayları ti'ye alarak değerlendirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak ise Bodrum ve Çeşme'deki lüks tesislerdeki şezlong fiyatlarını eleştiren bir video paylaştı.

Gürgen Öz, Bodrum ve Çeşme'deki plaj fiyatlarını ti'ye aldı: Locaya 3 kişi ortak girdik

Gündeme yönelik göndermeler yaptığı videoları ile takipçilerinin gönlünü kazanan Gürgen Öz yeni videosuyla dikkat çekti.

Gürgen Öz çektiği videoyu "Bir gün canım ülkemde herkesin 15 dakikalığına bir locası olacak. Herkes zengin olmasa da, herkes zengin gözükmeyi başaracak" notuyla paylaştı.

Ege sahillerindeki lüks tesislerdeki şezlong fiyatlarını ti'ye alan Öz, "Bu locaya 3 kişi ortak girdik. İkişer saat arayla kullanıyoruz. Çeşme ve Bodrum'da artık böyleymiş. Bir locayı 3-4 kişi kiralayıp kendisininmiş gibi gösteriyor ve havasını atıyormuş. Biz de arkadaşlarla Instagram'da havamızı basıyoruz. Kendimizi olduğumuzdan şişik gösteriyoruz" dedi.


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