Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İşte ünlü isimler ve kardeşleri...

Ünlüler ve kardeşleri

1 / 81 Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde ‘Kibar’ karakterine hayat veren kişinin Gürkan Uygun’un kardeşi Volkan Uygun olduğunu öğrenildi.

2 / 81 Sanat dünyasında ikilinin abi-kardeş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.

3 / 81

4 / 81 57 yaşındaki Hakan Peker'in bir de kardeşine bakın.

5 / 81 Hakan Peker annesi ve 58 yaşındaki abisi Zafer Peker ile.

6 / 81 Zafer Peker

7 / 81 İşte Büşra Develi'nin kardeşi, Dilara Develi.

8 / 81

9 / 81

10 / 81 İşte oyuncu Barış Arduç ve kardeşleri.

11 / 81 Barış Arduç ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber.

12 / 81

13 / 81 İşte oyuncu Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik.

14 / 81

15 / 81

16 / 81 Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

17 / 81 İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.

18 / 81 İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre

19 / 81

20 / 81

21 / 81

22 / 81 Katıldığı yetenek yarışmasıyla şöhreti yakalayan ve bir anda gençliğin idolü haline gelen şarkıcıyla kız kardeşi birbirlerine ikiz kadar benziyor.

23 / 81 One Direction grubundan ayrılıp müzik dünyasında kendi kanatlarıyla uçan Zayn Malik'in kardeşi Doniya, ünlü ağabeyine ikizi kadar benziyor.

24 / 81 Hazırladığı moda ve güzellik bloğuyla dikkat çeken 26 yaşındaki Doniya, ağabeyi gibi müzik dünyasında olmasa da başka bir alanda daha şimdiden kendi çapında bir şöhret kazandı bile

25 / 81 Model Gigi Hadid ile yaşadığı birliktelikle de konuşulan Zayn Malik'in Doniya dışında iki kız kardeşi daha var.

26 / 81 Melisa Şenolsun

27 / 81 Efecan Şenolsun

28 / 81

29 / 81 Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı.

30 / 81 Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.

31 / 81 Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde kardeşiyle görüntülendi.

32 / 81 İşte Pınar Altuğ ve kardeşi Kartal Altuğ.

33 / 81 Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kardeşi Tutekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı.

34 / 81 Benzerliği gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

35 / 81 Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer hele gözler ayna gibi", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.

36 / 81 Survivor 2017'nin en iyi kadın yarışmacılarından Sema Apak'ın ikizini görenler benzerlikleri karşısında gözlerine inanamıyor.

37 / 81 İşte Sema Apak'ın ikizi Seda...

38 / 81

39 / 81 Show TV'nin final yapan fenomen dizisi İçerde'de iki kardeşi canlandıran Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin gerçek hayattaki kardeşlerini gördünüz mü?

40 / 81 Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli

41 / 81 Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay

42 / 81

43 / 81

44 / 81

45 / 81

46 / 81 Songül Öden

47 / 81

48 / 81

49 / 81

50 / 81 Geçtiğimiz günlerde ablası ile fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, şimdi de erkek kardeşiyle olan bir fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

51 / 81 İşte Şeyma Subaşı'nın erkek kardeşi.

52 / 81 Ozan Berk Subaşı

53 / 81 Halil Sezai ve kardeşi Cenk Paracıkoğlu

54 / 81 Şu sıralar Kara Sevda dizisiyle dikkatleri çeken oyuncu Hazal Filiz ve ikiz kardeşi Deniz Küçükköse

55 / 81

56 / 81

57 / 81 İşte oyuncu Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız...

58 / 81

59 / 81

60 / 81 Meltem Cumbul ve ablası

61 / 81 Aslı Vuslateri

62 / 81 Gonca Vuslateri

63 / 81

64 / 81

65 / 81

66 / 81

67 / 81 İçinde bulunduğumuz ayın ilk günlerinde Alp Özcan’la olan ilişkisini sonlandıran Meryem Uzerli, şimdilik yeni projeler için beklemede olsa da hayranlarının özlemlerini gidermek adına zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

68 / 81 Ailesine düşkünlüğüyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı ismin son paylaşımı ise takipçilerini yıllar öncesine götürmüş. İki erkek kardeşi ve bir de kız kardeşiyle çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan Uzerli, bu mutlu aile fotoğrafına...

69 / 81 “Kardeş aşkı” notunu düşmüş. Meryem Uzerli’nin bu karede dikkat çeken özelliği ise şimdikine oranla daha şişman görünmesi. Uzerli’nin bu görüntüsü Türk takipçilerinin de dikkatinden kaçmamış. Uzerli’nin bu halini gören takipçilerinden biri ‘Hormonlu Hürrem’ yorumunda bulunmuş.

70 / 81 Ebru Gündeş

71 / 81 İşte Ebru Gündeş’in kardeşi Aslıhan Gündeş

72 / 81 İşte Ebru Şallı'nın kardeşi, Funda Şalıı...

73 / 81

74 / 81

75 / 81

76 / 81

77 / 81

78 / 81

79 / 81

80 / 81