Devlet Bahçeli eşofmanlarıyla parkta yürüyüş yaptı! O görüntüleri MHP 'Ferdi Tayfur' şarkısıyla paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli güzel havadan istifade ederek Ankara'daki bir parkta yürüyüşe çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri paylaşıldı.
Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı. Görüntüler, Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısıyla birlikte paylaşıldı.
Ferdi Tayfur'un 1984 yılında çıkardığı 'Yaktı beni' isimli albümde yer alan 'Söyleten sensin' şarkısının sözleri ise şu şekilde:
"Hep köle misali zincire vurdun
Ben sana dost oldum sen düşman oldun
Sen beni kendine göre mi buldun
Hainsin diyorsam söyleten sensin
Sana söylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
Zalimsin diyorsam söyleten sensin
Canımsın dedikçe kıymet bilmedin
Kazandıklarına değer vermedin
Sen belki bu kadar hiç sevilmedin
Vefasız diyorsam söyleten sensin
Sana söylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
Zalimsin diyorsam söyleten sensin"