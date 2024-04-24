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  4. Devlet Bahçeli eşofmanlarıyla parkta yürüyüş yaptı! O görüntüleri MHP 'Ferdi Tayfur' şarkısıyla paylaştı

Devlet Bahçeli eşofmanlarıyla parkta yürüyüş yaptı! O görüntüleri MHP 'Ferdi Tayfur' şarkısıyla paylaştı

24.04.2024 18:19
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısı da yer aldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli güzel havadan istifade ederek Ankara'daki bir parkta yürüyüşe çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri paylaşıldı.

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FERDİ TAYFUR ŞARKISIYLA PAYLAŞILDI

Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı. Görüntüler, Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısıyla birlikte paylaşıldı.

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1984 YILINDAKİ ALBÜMÜNDE SESLENDİRMİŞTİ

Ferdi Tayfur'un 1984 yılında çıkardığı 'Yaktı beni' isimli albümde yer alan 'Söyleten sensin' şarkısının sözleri ise şu şekilde:

"Hep köle misali zincire vurdun
Ben sana dost oldum sen düşman oldun

Sen beni kendine göre mi buldun
Hainsin diyorsam söyleten sensin

Sana söylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
Zalimsin diyorsam söyleten sensin

Canımsın dedikçe kıymet bilmedin
Kazandıklarına değer vermedin

Sen belki bu kadar hiç sevilmedin
Vefasız diyorsam söyleten sensin

Sana söylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
Zalimsin diyorsam söyleten sensin"
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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