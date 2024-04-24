Devlet Bahçeli eşofmanlarıyla parkta yürüyüş yaptı! O görüntüleri MHP 'Ferdi Tayfur' şarkısıyla paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli güzel havadan istifade ederek Ankara'daki bir parkta yürüyüşe çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri paylaşıldı.

FERDİ TAYFUR ŞARKISIYLA PAYLAŞILDI

Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı. Görüntüler, Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısıyla birlikte paylaşıldı.

1984 YILINDAKİ ALBÜMÜNDE SESLENDİRMİŞTİ

Ferdi Tayfur'un 1984 yılında çıkardığı 'Yaktı beni' isimli albümde yer alan 'Söyleten sensin' şarkısının sözleri ise şu şekilde:

"Hep köle misali zincire vurdun

Ben sana dost oldum sen düşman oldun

Sen beni kendine göre mi buldun

Hainsin diyorsam söyleten sensin

Sana söylediğim sözlere kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

Zalimsin diyorsam söyleten sensin

Canımsın dedikçe kıymet bilmedin

Kazandıklarına değer vermedin

Sen belki bu kadar hiç sevilmedin

Vefasız diyorsam söyleten sensin

Sana söylediğim sözlere kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

Zalimsin diyorsam söyleten sensin"

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





