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Gürül gürül akıyor, ziyaretçi akınına uğruyor!

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Nehri Şelalesi, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Gürül gürül akıyor, ziyaretçi akınına uğruyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Doğal güzelliği, serin havası ve etkileyici manzarasıyla öne çıkan şelale, hem ilçe sakinlerini hem de çevre il ve ilçelerden gelen doğaseverleri ağırlıyor. Ziyaretçilerden Ferhat Güneyli, hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, "Vatandaşlar, şelale çevresinde vakit geçirerek doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor. Özellikle aileler piknik yapmayı tercih ederken, gençler ise bol bol fotoğraf çekerek doğal güzelliği ölümsüzleştiriyor" dedi.

Gürül gürül akıyor, ziyaretçi akınına uğruyor! 1

YAZ BOYUNCA İLGİ GÖRMESİ BEKLENİYOR

Doğal yapısı ve huzur veren atmosferiyle dikkat çeken Nehri Şelalesi'nin, yaz boyunca bölgenin en çok ilgi gören turistik noktalarından biri olması bekleniyor.

Gürül gürül akıyor, ziyaretçi akınına uğruyor! 2

Yetkililer ise ziyaretçileri çevreyi temiz tutmaları ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari nehir
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