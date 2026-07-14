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ABD'de kan donduran olay: 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi ölü bulundu

ABD'nin Los Angeles kentinde 8.5 aylık hamile olan Gül Erdoğan ile eşi Aytaç Erdoğan, cuma günü evlerinde ölü bulundu. Los Angeles polisi, olayı "cinayet-intihar" vakası olarak değerlendiriyor.

ABD'de kan donduran olay: 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi ölü bulundu

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde yaşayan 40 yaşlarındaki 8.5 aylık hamile Gül Erdoğan ile eşi Aytaç Erdoğan, cuma günü yerel saatle 05.45 civarında Holmby Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulundu. Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre polis memurları evde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine eve geldi ve içeri girdiklerinde bir erkek ve bir kadının ölümcül kurşun yaraları aldığını tespit etti.

ABD de kan donduran olay: 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi ölü bulundu 1

Sağlık ekipleri her ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olayı "cinayet-intihar" vakası olarak değerlendirildiği öğrenildi. Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü, ilk incelemelere göre adamın önce kadını vurduğunu, ardından silahı kendisine çevirdiğini ifade etti.

ABD de kan donduran olay: 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi ölü bulundu 2

4 TEMMUZ'DA "BABY SHOWER" PARTİSİ YAPTILAR

Komşu Richard Schultz yerel medyada yaptığı açıklamada, çiftin mutlu göründüğünü ve sık sık el ele yürürken görüldüklerini söyledi. Schultz, Gül Erdoğan'ın 8.5 aylık hamile olduğunu ve çiftin 4 Temmuz'da "baby shower" partisi düzenlediğini belirtti.
Olayın nedeni bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Amerika hamile lüks çift
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