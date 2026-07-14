Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Türkiye ABD'yi ikiye katladı

Deutsche Bank Araştırma Birimi'nin hazırladığı "Mapping the World's Prices" raporunun 10'uncu baskısı yayımlandı. Raporda 69 şehir; yaşam maliyeti, kira fiyatları, maaşlar, ulaşım, restoran, teknoloji ürünleri ve günlük harcamalar gibi birçok başlık altında karşılaştırıldı.

Araştırmaya göre Zürih ve Cenevre, dünyanın en pahalı şehirleri olmayı sürdürürken, bu iki kenti Tel Aviv, New York ve San Francisco takip etti. Raporda ayrıca Tokyo'nun gelişmiş ülkeler arasında görece uygun maliyetli şehirlerden biri haline gelmesi dikkat çekti.

YAŞAM KALİTESİNDE ZİRVE LÜKSEMBURG'UN

Raporda yaşam kalitesi sıralamasında Lüksemburg, üst üste ikinci kez ilk sırada yer aldı. Lüksemburg'u Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih izledi.

Öte yandan Paris, Londra, New York ve Hong Kong gibi büyük finans merkezlerinin yüksek konut maliyetleri, uzun işe gidiş süreleri ve çevresel faktörler nedeniyle yaşam kalitesi sıralamasında geride kaldığı belirtildi.

MAAŞLARDA LİDER ZÜRİH

Küresel maaş sıralamasında ilk sırayı Zürih aldı. San Francisco, Cenevre, Boston ve New York ise ilk beşte yer aldı.

Raporun 10 yıllık verilerine göre maaş artışında ise Budapeşte yüzde 161, Prag yüzde 121 ve Varşova yüzde 120 ile dikkat çeken şehirler arasında gösterildi.

KONUT FİYATLARINDA HONG KONG İLK SIRADA

Emlak piyasasında dünyanın en pahalı şehri unvanını koruyan Hong Kong'u Seul takip etti. İlk beşte ayrıca Zürih, Singapur ve Cenevre yer aldı.

Raporda Budapeşte'de konut fiyatlarının son 10 yılda yüzde 209 artarak araştırmadaki en yüksek yükselişi kaydettiği bilgisine de yer verildi.

JAPONYA'DA FİYATLAR GERİLEDİ

Rapora göre Japonya son yıllarda dikkat çekici bir fiyat değişimi yaşadı. Tokyo'da iki kişilik bir akşam yemeği artık New York ve Zürih'e kıyasla yaklaşık üç kat daha uygun fiyata yenilebiliyor. Üç yatak odalı bir dairenin kira bedelinin ise New York'un yaklaşık dörtte biri seviyesinde olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE İPHONE FİYATINDA LİSTENİN ZİRVESİNDE

Raporun en dikkat çeken verilerinden biri ise Türkiye oldu.

Deutsche Bank'ın incelediği 41 ekonomi arasında Türkiye, ABD'ye kıyasla iPhone'un en pahalı satıldığı ülke olarak öne çıktı. Rapora göre Türkiye'deki iPhone fiyatı, ABD fiyatının 2,2 katına ulaştı.

Araştırmada, iPhone'un ABD'den daha uygun fiyata satıldığı ülkelerin ise yalnızca Güney Kore ve Japonya olduğu belirtildi.

TEL AVİV BİRÇOK ÜRÜNDE İLK SIRALARDA

Rapora göre son 10 yılda fiyatların en hızlı yükseldiği şehirlerden biri de Tel Aviv oldu. Kent, McDonald's menüsünün dünyanın en pahalı olduğu şehir olarak öne çıkarken, iki kişilik restoran yemeği, kot pantolon ve yazlık elbise fiyatlarında da ilk beş içerisinde yer aldı.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN DİĞER VERİLER

Raporda öne çıkan diğer bulgular ise şöyle sıralandı: