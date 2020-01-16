YURTHABER
  4. Gürün, “Bir ve beraber olursak Muğla’yı geleceğe taşırız”

Gürün, “Bir ve beraber olursak Muğla’yı geleceğe taşırız”

MUĞLA HABERLERİ  | 16.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın 13 ilçesindeki STK temsilcileri ile gerçekleştireceği toplantıların ilkini Menteşe’de yaptı.Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya 48 dernekten yaklaşık 200 temsilci katıldı.Toplantının açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe’nin Muğla’nın merkez ilçesi konumunda olması ve Büyükşehir yasasından sonra kurulan bir belediye olması nedeniyle tanınırlığının birçok kesim tarafından bilinmediğini söyledi.

Gürün, “Bir ve beraber olursak Muğla’yı geleceğe taşırız”

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın 13 ilçesindeki STK temsilcileri ile gerçekleştireceği toplantıların ilkini Menteşe’de yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya 48 dernekten yaklaşık 200 temsilci katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe’nin Muğla’nın merkez ilçesi konumunda olması ve Büyükşehir yasasından sonra kurulan bir belediye olması nedeniyle tanınırlığının birçok kesim tarafından bilinmediğini söyledi. Gümüş, “Bu toplantıları önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, ilçe ilçe düzenleyeceği toplantılarda, o ilçelere yapılan yatırımların yanında, ilçelerdeki STK’ların dilek, öneri ve sorunlarının da ortaya konulması açısından önem taşıyor” dedi.
48 dernekten 200 katılım oldu
Menteşe ilçesinde ilki düzenlenen toplantının açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Arkadaşlarımız bütün STK’ları dolaştı. İstek, talep ve eleştirileri alarak iletişim kuruldu. Alınan bilgiler ışığında bütün kurumlara geri dönüşüm sağlandı. Herkes kendi alanı ile ilgili bilgi sahibi, fakat diğer konularda eksiklik gördük. Bu eksikliğin de bizim eksikliğimiz olduğunu tespit ettik. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bütün kurumlardan aldığımız bilgiler ve talepler ışığında Muğla’da neler yapılıyor, neler yapılacak ve neler yapılmalı konusunda sunum yapma gereğini duyduk. 52 farklı dernekten 48 dernek ve 200 katılım var. Bu toplantı Menteşe ilçemize ait bir toplantı. Aynı toplantıyı diğer ilçelerimizde de yapacağız” dedi.
“Muğla’yı geleceğe taşımamız lazım”
Muğla’nın çok büyük bir coğrafya ve bu coğrafya içerisinde eşit hizmet üretmeye ve her bölgenin kendisine ait sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gürün, “Bu kadar geniş coğrafyada yıllardır yapılmayan altyapı ve üst yapı ile ilgili sorunları çözmek için bu göreve bilerek geldik. 13 ilçe ve 596 mahallemiz var. Bu önemli bir rakam. 20 yıldır görevdeyim. Bunun 15 yılı Muğla Belediyesinde geçti. Göreve başlarken sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet diyerek göreve geldik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da ‘Hedefimiz1Muğla1’ dedik. Şunu itiraf etmemiz gerekir, Muğla bir olmadı. Coğrafi farklılıklar nedeniyle herkes kendi yöresi ile kendisini ifade etti. Marmarisliyim. Fethiyeliyim, Bodrumluyum dedi. Yani Muğla üst kimliği arka planda kaldı. Biz bütün Muğla’yı bir olarak düşünmemiz gerekiyor, birlikte eksiklerimizi gidererek Muğla’yı geleceği taşımamız lazım. Onun için de ‘Hedefimiz1Muğla1’ diyerek öyle bir telkinde bulunarak bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu telkin etmek adına bu sloganı sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet’in altına ilave ettik. Fethiye’de, Bodrum’da yaşanan bir acı olay karşısında tüm Muğlalıların yüreğini üzmeli ve yaralamalı. Böyle olunursa birlikte büyüyebiliriz” dedi.
“Büyükşehir sistemi daha işler hale getirilebilir”
Muğla’ya en fazla yatarım yapan kurumun Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Gürün, Büyükşehir yasasının görev yaptığı süre içinde vazgeçilmemesi gereken bir sistem olduğunu söyledi. Gürün, “2019’da 1 milyar 242 milyon liralık yatırım yaptım. Bugüne kadar hiçbir resmi kurum ve İl Özel İdaresi bu rakamla ölçülecek durumda değil. Büyükşehir olmalı mı, olmamalı mı tartışmaları arasında bu yatırımlar Muğla Büyükşehir olduktan sonra sağlanan imkanların kuruşu kuruşuna hesaplanarak ortaya konmuş yatırımlar. Büyükşehir yasasının eksiklikleri, aksaklıkları olabilir, ama bu yönü ile baktığımız zaman kesinlikle vazgeçmememiz gereken düzenlenerek daha işler hale aksaklıkların giderilmiş hale getirilmesi gereken bir sistem olduğunu şahsen 5 yıllık görevim içerisinde net olarak kanaat sahibi olduğumu söyleyebilirim” dedi.
“Borcumuzu ödüyoruz, yatırımlar da devam ediyor”
2019-2024 yıllara arasında, yani 5 yıllık dönem için 2 milyar 737 milyon liralık yatırım yapacağız. Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde biz bu yatırımı mutlaka suretle Muğla’ya yapacağız ve Muğla’mızı çok daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Bu toplantıları her ilçemizde yapacağız. Bugün Menteşe ilçemizde yaptığımız için Menteşe ilçemize 244 milyon 327 bin TL’lik yatırım yaptık. Göreve geldiğimizde Muğla Türkiye’nin en borçlu üçüncü Büyükşehir Belediyesi idi. Şu anda bu sıralama her geçen yıl düşüyor. Yaptığımız ödemeler ve borçlanmadaki mali disiplin ile borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz. Ama bunun yanında yatırımlar da devam ediyor. 2019-2024 yılları arasında Menteşe’ye 378 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Menteşe’de devam eden büyük yatırımlarımız arasında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 42 milyon 810 bin TL, bölge müzesi 16 milyon 846 bin TL, Menteşe Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz Kent Meydanı düzenlemesi 36 milyon 344 bin TL ve Yağ Hali 2 milyon 059 bin TL” dedi.

Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün’ün ardından Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, katılımcılara Muğla Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık süreçte yaptığı yatırımlar hakkında geniş ve detaylı bir sunum yaptı.

Gürün, “Bir ve beraber olursak Muğla’yı geleceğe taşırız”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Engelsiz 112 projesiEngelsiz 112 projesi
Başkan Atabay, Milas’taki kötü koku üzerinden Didimlileri uyardıBaşkan Atabay, Milas’taki kötü koku üzerinden Didimlileri uyardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:58
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Avenue Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gölköy Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı

Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.