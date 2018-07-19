Guti'nin maaşı için bomba iddia! Yıllık 2.5 milyon Euro...

Tamer Tuna'nın Göztepe'ye gitmesinin ardından geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak Şeref Çiçek görev yapmıştı. Bu sezon başında ise takımın eski yıldız ismi İlhan Mansız ve Guti ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağlandı. Ancak Guti'nin aldığı ücret ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Radyospor'a göre; Beşiktaş'a gelmeden önce Real Madrid U19 takımını çalıştıran İspanyol teknik adamın siyah beyazlı ekipten aylık 250 bin euro (sezon sonuna kadar 2.5 milyon euro) kazanacak.

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Beşiktaş'a gelişi netleşmeden önce İspanyol basınında çıkan bir haberde Guti'nin ilk sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıp ikinci seneden itibaren takımı devralacağı kaydedilmişti. Şu anda aldığı ücretin bu kadar yüksek olmasında bu durumun etkili olabileceği düşünülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Şenol Güneş'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona eriyor. Basına yansıyan haberlerde deneyimli teknik adamın Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazandığı belirtiliyordu. Konuyla ilgili KAP'a yapılmış resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

