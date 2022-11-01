Güven Kıraç'ın ihanetinin bedeli ağır oldu! Genç kadınla karısını aldatmıştı: Neler vermiş neler...

Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, ihanetin ardından çift ayrılık kararı almıştı. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında samimi şekilde yakalandı.

İHANETİ ÖĞRENİNCE SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı. Güven Kıraç'ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi.

Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından geçen perşembe akşamı Merve isimli sevgilisiyle yakalandı. tv100'ün haberine göre sokak ortasında dans eden ikili romantik anlar yaşadı.



İHANETİN BEDELİ AĞIR OLDU!

Takvim'in haberine göre; ihanet haberleri üzerine 12 yıllık eşi Başak Kıraç'la bir süre önce boşanan oyuncunun eşine 10 milyon TL nakit para, Cihangir'de oturdukları evi ve çocuklarının velayetini verdiği öğrenildi.

