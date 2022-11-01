MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güven Kıraç'ın ihanetinin bedeli ağır oldu! Genç kadınla karısını aldatmıştı: Neler vermiş neler...

Güven Kıraç'ın ihanetinin bedeli ağır oldu! Genç kadınla karısını aldatmıştı: Neler vermiş neler...

01.11.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Güven Kıraç genç bir kadınla samimi halde kameralara yakalanmış, 12 yıllık evliliği bu görüntüler nedeniyle sona ermişti. Güven Kıraç'ın boşanma davasının detayları ortaya çıktı. Güven Kıraç'ın eski eşine ödediği tazminat ortaya çıktı!

Güven Kıraç'ın ihanetinin bedeli ağır oldu! Genç kadınla karısını aldatmıştı: Neler vermiş neler...

Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, ihanetin ardından çift ayrılık kararı almıştı. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında samimi şekilde yakalandı.

62 yaşındaki ünlü oyuncu genç aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu 62 yaşındaki ünlü oyuncu genç aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

İHANETİ ÖĞRENİNCE SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı. Güven Kıraç'ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi.

Ekran görüntüsü 2022-11-01 141919

Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından geçen perşembe akşamı Merve isimli sevgilisiyle yakalandı. tv100'ün haberine göre sokak ortasında dans eden ikili romantik anlar yaşadı.
HABER.00_00_17_37.Still036

İHANETİN BEDELİ AĞIR OLDU!

Takvim'in haberine göre; ihanet haberleri üzerine 12 yıllık eşi Başak Kıraç'la bir süre önce boşanan oyuncunun eşine 10 milyon TL nakit para, Cihangir'de oturdukları evi ve çocuklarının velayetini verdiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
75 yaşındaki ünlü oyuncu genç sevgilisiyle yakalandı! 75 yaşındaki ünlü oyuncu genç sevgilisiyle yakalandı!
'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı
Anahtar Kelimeler:
Tazminat Güven Kıraç ihanet Oyuncu sevgilisi stil başak kıraç

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti

Eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.