Güven sözleri: Güven ile ilgili en anlamlı sözler

Güven kadar yalan da bir hayatın bir gerçeği! Hepimizin güven duyduğu insanlar ve yaşadığımız güven kırıklıkları var. Önemli olan konulardan biri de güven ya da güven kaybı ile ilgili hislerimizi güzel cümlelerle aktarabilmek. İşte güven ve güvensizliğe dair içimizdeki duyguları anlatan en güzel güven sözleri…
Güven bu hayattaki en kıymetli duygulardan biri! Mutlu ve sağlıklı ilişkiler için olmazsa olmazımız. İşte güven ile ilgili anlamlı sözler…
Güven veren insan, en güzelidir.
Güven, her şeyin üstesinden gelir.
Güvenden daha önemli bir şey yok bu hayatta!
Güvenilmek, sevilmekten çok daha iyidir.
Hayatınızda güvenebileceğiniz bir kişi varsa gerisi olmasa da olur.
Bir kadın beğendiği adama değil, güvendiğine aşık olur.
Bir kişi hakkında kafanızda hiç soru işareti yoksa ona güveniyorsunuz demektir.
Bana sadece güven ver, ben sana yeni bir dünya inşa ederim.
Birine güvendiğiniz zaman ‘O bunu yapmaz!’ demezsiniz, ‘Bir bildiği var ki o bunu yapmış!’ dersiniz.
Sevgiye her zaman güvenilir, ama insanlara asla…
Sözüne güven olmayan birinin kalbinde sevgi aranmaz.
Tanımadığımız insanlara güvenmek daha kolaydır, çünkü bizi daha önce hiç aldatmamışlardır.
Çok güvenirseniz mutlaka aldatılırsınız, ama hiç güvenmezseniz de hayat geçmez.
Güven, her şeyi halleder.
Birine güvenmek bu dünyadaki en büyük nimetlerden biri!
Herkesin bir kez de olsa güvendiği dağlara karlar yağmıştır. Buyurun güven kırıklığı ile ilgili sözlere…
Güven, tek kullanımlık bir şeydir.
Güven, bazen bir insanı uçurumdan aşağı itebilir.
Öleni geri getiremeyeceğiniz gibi kaybolan güveni de yerine getiremezsiniz.
Güven bir kere kırıldı mı, geriye sadece şüphe kalır.
Güvensizlik başladığında samimiyet de ortamı terk eder.
Kimseye güvenmemem gerektiğini en güvendiğim insanlardan öğrendim.
Ben önce insanlara güvenmeyi öğrenmiştim, sonra da bunu bir daha yapmamam gerektiğini…
Bu dünyada babana bile güvenme derler, en sevdiğin insan bile seni arkandan bıçaklıyor.
Bir insanı affedebilirsiniz, ama ona bir daha güvenemezsiniz.
Eğer güvendiğiniz dağlara karlar yağmaya başladıysa hemen o dağları terk edin.
İnsanlara güvenmek bir gömleğin düğmelerini yanlış iliklemeye benzer. Sonuna gelmeden başından beri hata yaptığınızı fark etmezsiniz.
Dostluk, arkadaşlık ve aşk hep güvensizlik yüzünden biter.
Bu devirde güvenilmek herkese yakışmıyor. Güveneceğiniz insanları dikkatli seçin.
Güven duygusu yerini şüpheye bıraktığı an dikkat edin. Şüphe duyduğunuz hiç kimse hayatınızda olmayı hak etmez.
Güvenmediğiniz insanlara kalbinizi de, hayatınızı da açmayın.
Bu hayattaki en zor şeylerden biri güvenilecek bir omuz bulmak.
Hayatta kimseye güvenme diye bir şey yok inan. Ama kime iki kere güveneceğini iyi hesaplamalı insan.
Yalan söyleyen insanlar güveninizi kırar ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Şimdi de dilerseniz yalan ve güven ile ilgili sözlere bir göz atalım…
Karşındaki insana düşünerek güven, düşünmeden güvenirsen sonu acı biter.
Bir insan pahalı parfüm değil, güven kokmalı.
Mutlu olmak istiyorsanız, güveninizi boşa çıkaran insanları siz de hayatınızdan çıkarın.
Yalan söylemenin arkasından güvensizlik gelir.
Güvensizlik, dostluğu öldüren en tehlikeli silahtır.
Güven de aynı gözyaşı gibi gözden düştüğünde bir daha geri gelmez.
İyi kalpli insanlar her zaman çok sever, çok güvenir ve sonunda çok acı çeker.
Size yalan söyleyen insanlara güvenmek için kendinizi zorlamayın. Çünkü onlara inanmak için ne kadar çok çabalarsanız o kadar çok üzülürsünüz.
Ben kimseye güvenmiyorum diyenlerdenseniz demek ki zamanında birilerine çok güvenmişsiniz.
Bana yalan söylediğin için değil, sana bir daha güvenemeyeceğim için üzgünüm.
Sana güvenen birine asla yalan söyleme! Sana yalan söyleyen bir insana da asla güvenme!
Olmayacak insanlara güvendiğimiz için, doğru insanlara fırsat veremez olduk.
Eğer birisi size ihanet ettiyse, ona fazla güvenmişsiniz demektir.
Önemli olan dostlarınızın güvenilir olmasıdır. Düşmanlarınızın kötü olduğunu zaten biliyorsunuz.
Güven duygusu öyle bir şey ki, sevdiklerinize sarılır ve gözünüz kapalı her şeyine inanırsınız. Onun size verdiği bu güven duygusu hiçbir şeye değişilmez. Güven veren sözlerle içimizi ısıtma zamanı…
Güven, sevginin ötesindedir.
Bu hayatta üzülmek istemiyorsan bir insanı güvendikten sonra sev.
Kuş bir dala konduğu zaman kırılacak diye korkmaz. Çünkü dala değil, kendi kanatlarına güvenir.
Kimseye güvenmemek, herkese güvenmek kadar yanlıştır.
Bir insana tamamen güvendiğiniz zaman ya ömürlük bir dost elde edersiniz, ya da hayatınızın dersini alırsınız.
Kendine güvenen bir insan dünyayı bile yönetebilir.
Etrafınızda güvenebileceğiniz insanlar varsa onlara sıkı sıkı sarılın.
Kendine güvenen bir insan büyük işler başarır.
Güven veren kadın, en güzel kadındır.
Zamanla anladım ki; güvenmek sevmekten çok daha önemli.
Eğer kendine güveniyorsan, hayatta başına gelen her zorlukla savaşabilirsin.
Birine sarıldığınız zaman güven kokuyorsa, geriye kalan her şey boş.
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