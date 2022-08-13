Güvenli eş anlamlısı nedir? Güvenlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Güvenli, sıfat türünde bir kelimedir. Önüne geldiği kelimenin emin, güvenilecek, emniyetli olduğunu ifade etmeye yarar. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde sıkça karşılaşılır.

Arapça'daki amn kökünden gelir. Aman, güvenlik ve güvence anlamlarına karşılık gelen Arapça bir kelimedir. Farklı bazı kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamları olan kelimeler de üretebilir.

Her türlü korkudan, kuşkudan uzak yerler, kişiler, durumlar için kullanılabilen bir kelimedir. Güven duygusunun hissedildiği durumlar için de kullanılabilir.

Güvenli kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu sayfasında güvenli kelimesi için sıfat türünde tek bir tanım vardır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

Güven verici, emniyetli, emin.

Örnek cümle ise şudur:

"Kendinden güvenli ama içi sıkılan bir durumu vardı. (Çetin Altan)"

Güvenli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Emniyetli, emin kelimeleri güvenli eş anlamlısı olan kelimelerdir. Cümle içindeki kullanım amaçlarına göre güvenli kelimesi yerine geçebilir.

Güvenlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede yerine geçecek olan doğru eş anlamlı kelimeyi seçmek de mümkün olacaktır.

Dilimizdeki bazı kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Bu sebeple eş anlamlı kelimeleri de birden fazla olabilir. Yerine doğru eş anlamlı kelime seçebilmek için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Güvenlinin eş anlamlısı olan ve güvenlik kelimesi kullanarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: