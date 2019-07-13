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Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası

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YAŞAM  | 13.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlisi Abdullah Orhun, her sabah kendisini içtimaya çekip mobbing uyguladığını önü sürdüğü güvenlik amiri Hakan A. tarafından dövüldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Olayın ardından Hakan A. açığa alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli güvenlik personeli Abdullah Orhun, güvenlik amiri Hakan A.'nın her sabah kendisini özel içtimaya çekip mobbing uyguladığını iddia ederek tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Hakan A., iddiaya göre Abdullah Orhun'u yumrukladı. Abdullah Orhun, şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A. ile aralarında çıkan tartışmayı cep telefonuyla kayda aldı, ardından da bu görüntüleri WhatsApp grubuna gönderdi.

"BANA NEDEN VURDUN, SEN NASIL AMİRSİN?"

Abdullah Orhun'un, "Bana neden vurdun? Sen nasıl amirsin?" dediği duyulan kayıtta, Hakan A.'nın sinkaflı cümleler kurup Abdullah Orhun'u tehdit ettiği yer alıyor. Zaman zaman itişmelerin de yaşandığı görüntülerde, Abdullah Orhun'un şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A'nın, "İstediğin yere şikayet et, ne olacak? Bu günler senin daha iyi günlerin. Göreceksin sen çıkışta" dediği duyuluyor. Güvenlik Amiri Hakan A.'nın, Abdullah Orhun'un yaka kartını aldığı yer alan görüntülerde, ikili arasındaki kavgayı başka bir güvenlik görevlisi ve sesleri duyarak gelen bir vatandaşın ayırdığı görülüyor.

Abdullah Orhun’un belediyeye ve polise şikayeti üzerine güvenlik amiri Hakan A. açığa alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya otobüs terminali

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