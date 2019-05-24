Güvenlik güçleri 'uçan balık'lar için seferber oldu

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğu için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün’ün katılımıyla Muradiye Balık Bendi'nde çevre temizliği yapıldı.

VAN GÖLÜ'NÜN TUZLU VE SODALI SUYUNDA YAŞAYAN TEK CANLI TÜRÜ

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefali üreme döneminde yumurtalarını bırakmak üzere zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Akarsu akıntısının tersi yönündeki yolculuğu sırasında önündeki engelleri zıplayarak geçen inci kefali, “uçan balık” olarak da adlandırılıyor. Milyonlarca balığın daha ılık ve tatlı derelere doğru yolculuğu sırasında ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri büyülüyor.

DERELERDEKİ ÇÖPLER TEMİZLENİYOR

15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde av yasağı uygulanan inci kefali için Jandarma ve polis ekipleri de hem koruma çalışması yapıyor hem de derelerdeki çöpleri temizliyor. (İHA)





