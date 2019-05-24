Mynet Trend

Güvenlik güçleri 'uçan balık'lar için seferber oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri, “uçan balık” olarak da bilinen inci kefali için seferber oldu. Göç etmeye başlayan İnci kefalinin yol güzergahı olan nehirlerde biriken çöpler temizlendi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğu için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün’ün katılımıyla Muradiye Balık Bendi'nde çevre temizliği yapıldı.

VAN GÖLÜ'NÜN TUZLU VE SODALI SUYUNDA YAŞAYAN TEK CANLI TÜRÜ

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefali üreme döneminde yumurtalarını bırakmak üzere zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Akarsu akıntısının tersi yönündeki yolculuğu sırasında önündeki engelleri zıplayarak geçen inci kefali, “uçan balık” olarak da adlandırılıyor. Milyonlarca balığın daha ılık ve tatlı derelere doğru yolculuğu sırasında ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri büyülüyor.

AW712556_07

DERELERDEKİ ÇÖPLER TEMİZLENİYOR

15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde av yasağı uygulanan inci kefali için Jandarma ve polis ekipleri de hem koruma çalışması yapıyor hem de derelerdeki çöpleri temizliyor. (İHA)

AW712556_06

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Su üzerinde yürümeye çalışan kadınSu üzerinde yürümeye çalışan kadın
Brezilya’da bir kadın kendisi ile evlenecekBrezilya’da bir kadın kendisi ile evlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van muradiye uçan balık inci kefali balık göç

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldı

İzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldı

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

69 yıl sonra Türkiye'ye geldi! İşte ilk sözleri

69 yıl sonra Türkiye'ye geldi! İşte ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su üzerinde yürümeye çalışan kadın

Su üzerinde yürümeye çalışan kadın

Brezilya’da bir kadın kendisi ile evlenecek

Brezilya’da bir kadın kendisi ile evlenecek

Bakanlıktan çok önemli UFO açıklaması

Bakanlıktan çok önemli UFO açıklaması

Zelenskiy’e ‘Yeni Başlayanlar İçin Politika’ isimli çocuk kitabı hediye edildi

Zelenskiy’e ‘Yeni Başlayanlar İçin Politika’ isimli çocuk kitabı hediye edildi

İki kavun 280 bin liraya satıldı

İki kavun 280 bin liraya satıldı

Pendik'te İETT otobüsünün yaptığı kaza kamerada : 3 Yaralı

Pendik'teki otobüs kazası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.